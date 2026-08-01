Kyle Sandilands verlässt "Australian Idol" nach Werbedruck

Kyle Sandilands (55) hat seinen Abgang bei der australischen Castingshow "Australian Idol" bekanntgegeben. Der australische Radiomoderator zieht sich von dem Format zurück – und das aufgrund des wachsenden Drucks, den eine feministische Online-Aktivistengruppe namens Mad Fucking Witches auf potenzielle Werbekunden der Show ausgeübt hat. Gegenüber The Sydney Morning Herald bestätigte Sandilands seinen Ausstieg und erklärte, er habe diese Entscheidung bewusst getroffen, um weiteren Schaden von der Sendung abzuwenden.

Konkret geht es darum, dass die Aktivistinnen laut Sandilands sowohl aktuelle als auch ehemalige Werbekunden von "Australian Idol" kontaktiert und unter Druck gesetzt haben. Das habe spürbare Konsequenzen für das Vermarktungsteam von Channel Seven gehabt. "Diese Aktivisten haben die potenziellen Kunden für 'Australian Idol' oder die Kunden vom letzten Jahr angegriffen, und das hat beim Vertriebsteam von Channel Seven Probleme verursacht", erklärte er The Sydney Morning Herald. Deshalb habe er den Sender noch am selben Morgen über seinen Rückzug informiert: "Ich habe Channel Seven heute Morgen, kurz bevor ich mit Ihnen gesprochen habe, mitgeteilt, dass ich zum Wohl der Marke von Idol zurücktreten werde."

Die Mad Fucking Witches setzen sich seit Jahren mit Kyle auseinander. Die Gruppe wirft dem Moderator, der vor allem durch seine langjährige Tätigkeit beim Radiosender KIIS FM bekannt ist, unter anderem "gewalttätige Frauenfeindlichkeit" sowie anstößige und beleidigende Inhalte in seiner Sendung vor. Mit gezielten Kampagnen gegen seine Sponsoren hatten die Aktivistinnen bereits in der Vergangenheit versucht, Druck auf ihn auszuüben. Nun hat der Moderator entschieden, dass ein Rückzug von "Australian Idol" die beste Lösung ist, um das Format selbst vor den Folgen dieser Auseinandersetzung zu schützen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kyle Sandilands, australischer Radiomoderator

Anzeige Anzeige

Getty Images Kyle Sandilands, Moderator

Anzeige Anzeige

Getty Images Kyle Sandilands, Radiomoderator