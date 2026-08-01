"Schrecklich": Ralph Siegel schildert seinen Kampf im Koma

Ralph Siegel (80) hat sich nach seinem 18-tägigen Aufenthalt im künstlichen Koma mit erschreckenden Schilderungen zu Wort gemeldet. Der Komponist und Musikproduzent befand sich wegen einer schweren Lungenentzündung in Lebensgefahr – Mitte Juli erwachte er schließlich aus dem Koma. Gegenüber der Bild beschreibt er nun, was er in dieser Zeit durchgemacht hat: "Es war schrecklich", betont er und fügt hinzu: "Du weißt ja, was Albträume sind. Aber Albträume sind lächerlich gegen das, was ich im Koma erlebt habe." Die Bilder würden ihn bis heute verfolgen.

Die Erlebnisse, die Ralph im Koma durchlitt, klingen unfassbar: "Erpressungen, Gefangenschaft, schreckliche Geschichten. Ich wurde gefesselt, gefoltert, ermordet. Auch andere Personen sah ich vor mir, die leiden mussten." Obwohl nichts davon der Wirklichkeit entsprach, wirkten die Situationen auf ihn "so lebensnah". "Sie haben nie stattgefunden, aber im Koma waren sie Realität", erklärt er. Auch in der ARD-Sendung "Brisant" äußerte sich der 80-Jährige: "Die Zeit im Koma war einfach schrecklich. [...] Was mir im Koma begegnet ist, war absolut grauenhaft. Und ich kann es kaum wiederholen." Derzeit befindet er sich in der Rehabilitation und kämpft sich zurück zu alten Kräften.

Wie ernst die Situation wirklich war, zeigt ein Detail, das Ralph selbst preisgab: Seine Tochter Giulia (51) hatte damals von einer Krankenschwester den Anruf bekommen, sie solle kommen, um sich von ihrem Vater zu verabschieden. Als Ralph dann aufwachte und so viele Menschen um sich herum sah – darunter seine drei Töchter, seine Ehefrau Laura, seinen besten Freund und die Sängerin Angela Wiedl – glaubte er zunächst, er sei gestorben. Immerhin: Sein Humor hat den Musiker durch die Krise begleitet. Bereits kurz nach dem Aufwachen hatte er gegenüber Bild erklärt: "Verhältnismäßig geht es mir gut. Wenn man im Krankenhaus ist, dann geht es einem eben dementsprechend. Sonst würde man ja gar nicht aufgenommen werden."

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Getty Images Ralph Siegel, Musikproduzent

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IMAGO / BREUEL-BILD Giulia Siegel und Ralph Siegel auf dem Oktoberfest 2014

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