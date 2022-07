60. Geburtstag: Das waren Tom Cruise' allergrößten Erfolge!

Tom Cruise (60) feiert einen ganz besonderen Geburtstag! Der US-amerikanische Schauspieler gehört seit vielen Jahren zu den talentiertesten Hollywoodstars. Bereits seit 38 Jahren steht er vor der Filmkamera und lockt bis heute Millionen von Menschen in die weltweiten Kinosäle. Auch derzeit flimmert einer seiner Streifen über die Leinwände – "Top Gun: Maverick". Als Captain Pete Mitchell begeistert er seine Fans in den Kinos und setzt sich damit erneut die Action-Krone auf. Mit 60 Jahren ist Tom erfolgreicher denn je – und ist noch lange nicht satt!

Bereits seit 1981 ist er im internationalen Filmgeschäft tätig. Doch erst fünf Jahre später gelang ihm der ganz große Durchbruch. Mit "Top Gun" wurde Tom über Nacht zum Superstar, der scharenweise Frauen die Köpfe verdrehte. Weltweit spielte der Action-Streifen über 340 Millionen US-Dollar ein und machte den damals 24-Jährigen zu dem erfolgreichsten Film-Darsteller seiner Generation. Bis heute verbinden ihn viele mit seiner Rolle des Pete "Maverick" Mitchell.

Danach lief es für Tom schauspielerisch wie am Schnürchen. In Filmen wie "Rain Man", "Interview mit einem Vampir" oder auch "Last Samurai" glänzte er stets. Auch neuere Projekte wie beispielsweise die "Mission Impossible"-Filmreihe begeistern ein Millionenpublikum. Dabei dirigiert der 60-Jährige nicht nur vor der Kamera, sondern auch dahinter als Produzent. Ein besonderes Merkmal lieben seine Fans besonders: Tom dreht alle seine Action-Stunts selbst!

Mit "Top Gun: Maverick" übertrumpfte der gebürtige New Yorker sich im Übrigen selbst. Der Kinohit spielte bisher über 291 Millionen Dollar ein – Tendenz momentan immer noch steigend. Schluss ist für Tom aber noch lange nicht! Er will noch höher hinaus und gibt als Schauspieler auch mit 60 Jahren immer noch 110 Prozent. Der Hollywoodstar plant seit 2020 einen Dreh mit der US-Raumfahrbehörde Nasa in der internationalen Raumstation ISS.

ActionPress Tom Cruise in "Top Gun – Sie fürchten weder Tod noch Teufel"

Getty Images Tom Cruise im Mai 2022

Backgrid Tom Cruise am Set von "Mission Impossible 7", April 2021

Paramount Pictures Tom Cruise in "Top Gun: Maverick"

