Steven Seagal erneut der sexuellen Belästigung beschuldigt

Neue Vorwürfe gegen Steven Seagal (73): In der ersten Folge des neuen Podcasts "Wicked Awesome" packen Schauspielerin und Model Shanna Moakler (50) und ihre Co-Hostin Claudia Jordan über ein angebliches Horror-Casting mit dem Actionstar aus. Shanna erzählt, wie sie mit 18 Jahren von New York nach Los Angeles zu Steven geflogen sei – im Glauben, dort für eine Filmrolle vorzuspielen. In seinem Haus in L.A. soll der damals bereits etablierte Schauspieler sie schließlich in ein separates Zimmer gebeten, zum Ausziehen aufgefordert und ihr eine vermeintlich wohltuende Behandlung angeboten haben. Während sie seine Kinder in einem anderen Raum spielen hörte, habe sich die Situation immer unangenehmer angefühlt.

Im Podcast schildert Shanna, Steven habe sich als "Sensei" präsentiert, der ihre Rückenprobleme mit Akupunktur beheben könne. Er habe sie gebeten, ihr Oberteil auszuziehen und sich auf ein Bett zu legen, bevor er tatsächlich ein paar Nadeln setzte und dann nahtlos zu einer Massage überging. "Dieser Mann hat meine 18-jährigen kleinen Brüste angefasst, das ist ekelhaft", sagt sie im Gespräch mit Claudia. Als sie schließlich nach der versprochenen Leseprobe für eine Rolle fragte, habe er ihr lediglich ein Script in die Hand gedrückt, das aus ihrer Sicht nichts mit einem echten Casting zu tun hatte. Auch Claudia berichtet von einem späteren Treffen in Stevens Haus, bei dem er angeblich die Tür verriegelt und ihr ungefragt eine Massage angeboten habe – sie habe sich mit einer Ausrede aus der Situation retten können.

Shanna, die später als Model und Reality-Star bekannt wurde und mit Musiker Travis Barker (50) zwei Kinder hat, blickt heute mit sichtbarem Abstand, aber spürbarer Wut auf das Erlebnis zurück. Im Podcast spricht sie darüber, wie sehr es sie bis heute ärgert, dass Hoffnungen junger Frauen ausgenutzt werden, die in Hollywood auf ihren Durchbruch hoffen. Steven war in den 90er-Jahren mit Actionfilmen wie "Hard to Kill" und "Alarmstufe: Rot" zu einem der bekanntesten Namen des Genres geworden und stand im Laufe der Jahre immer wieder im Fokus, weil Frauen ihm unangemessenes Verhalten vorwarfen; strafrechtliche Konsequenzen hatte das für ihn bislang nicht. Seit einigen Jahren lebt er überwiegend in Russland, wo er 2016 die Staatsbürgerschaft erhielt und eine enge Beziehung zu Präsident Wladimir Putin (73) pflegt. Seagal hat sich zu den aktuellen Vorwürfen bisher nicht geäußert.

Getty Images Steven Seagal im April 2008 in Los Angeles

Getty Images Shanna Moakler im März 2012

Getty Images Claudia Jordan