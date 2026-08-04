Zeigt Alexandra Leclerc hier etwa ihren Babybauch?

Ist das die offizielle Baby-Bestätigung? Alexandra Leclerc wurde jetzt bei einem besonders privaten Urlaubsmoment gesichtet: Auf Instagram kursieren Fotos von einer gemeinsamen Auszeit auf einer Yacht mit ihrem Ehemann Charles Leclerc (28). Auf den Aufnahmen genießen Alexandra und der Formel-1-Star entspannt die Sonne an Deck und verbringen offenbar eine romantische Zeit zu zweit auf dem Wasser. Vor allem ein Detail fällt den Fans sofort ins Auge: Alexandra trägt einen knappen Bikini, unter dem viele Follower eine deutlich sichtbare Babykugel erkennen wollen.

Alexandra und Charles halten ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus und haben sich zu den Schwangerschaftsgerüchten bislang nicht geäußert. In den Kommentaren unter den Bildern wird deshalb fleißig spekuliert. "Na, das bestätigt es dann wohl", schreibt ein Nutzer, während ein anderer kommentiert: "Baby Leclerc ist unterwegs!" Wieder andere Fans mahnen jedoch zur Zurückhaltung: "Leute, hört auf anzunehmen, dass sie schwanger ist. Sie könnte auch einfach nur aufgebläht sein."

Rund um Alexandra und Charles wird bereits seit mehreren Wochen über möglichen Nachwuchs spekuliert. Zuletzt hatten aufmerksame Fans beim Formel-1-Wochenende in Budapest eine mögliche Babykugel zu erkennen geglaubt. Die neuen Urlaubsbilder dürften die Gerüchte nun zusätzlich befeuern. Ob das Paar das vermeintliche Babyglück schon bald selbst bestätigt oder sein Privatleben weiterhin aus der Öffentlichkeit heraushält, bleibt vorerst abzuwarten.

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Getty Images Alexandra Leclerc bei der Premiere von "La Vie D'Une Femme" beim 79. Festival de Cannes

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Getty Images Alexandra und Charles Leclerc auf dem roten Teppich in Cannes zur Premiere von "La Vie d une Femme", Juli 2026

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Imago Alexandra Leclerc mit Hund Leo Leclerc am Rennsonntag beim Großen Preis von Ungarn in Budapest, Juli 2026