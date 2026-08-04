"Die Verräter": Cathy Hummels hält sich für "leichtes Opfer"

Bei der Premiere von Die Verräter – Vertraue Niemandem! Staffel vier hat Cathy Hummels (38) gegenüber Promiflash offen über ihre Rolle in der Sendung gesprochen. Die Moderatorin gab dabei zu, dass sie sich selbst als leichte Beute für die anderen Teilnehmer sieht und verriet auch, warum das so ist. Ihr größtes Problem sei gewesen, dass sie alle Mitspielenden irgendwie liebgewonnen habe, so Cathy.

Weil sie so vielen Teilnehmern vertraut habe, sei sie dadurch angreifbar geworden. Auf die Frage, ob man sie damit als leichtes Opfer bezeichnen könne, antwortete die Moderatorin schlicht: "Ja, würde ich schon sagen." Gleichzeitig gab sie zukünftigen Kandidaten einen Rat für die laufende Staffel mit auf den Weg. Man müsse sich bewusst machen, dass man irgendwann so tief im Spiel stecke, dass die Realität verloren gehe, erklärte sie gegenüber Promiflash: "Man merkt gar nichts mehr. Man ist so im Hyperfokus. Es ist eine Extremsituation."

Neben Cathy haben sich noch viele weitere Promis in das Abenteuer "Die Verräter – Vertraue Niemandem!" gewagt. Schon vor fünf Wochen stand offiziell fest, wer in Staffel vier mitmischt: Schauspieler Hardy Krüger jr. (58), TV-Urgestein Marijke Amado (72), Moderator Ralph Morgenstern, Einrichtungskünstlerin Tine Wittler (53), Musiker Gabriel Kelly (25) und Unternehmer Papis Loveday (49) waren genauso dabei wie die Schauspielerinnen Ania Niedieck (42) und Alexa Maria Surholt (58). Sport-Stars Urs Meier (67) und Max Kruse (38) zählen unter anderem auch zum Cast.

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Imago Cathy Hummels, August 2026

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Imago Sonja Zietlow und Cathy Hummels, August 2026

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RTL Sonja Zietlow und die Teilnehmer der neuen Staffel "Die Verräter – Vertraue Niemandem!"