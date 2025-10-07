Streit mit Jochen und Silva: Sommerhaus-Paulina eskaliert

Im Sommerhaus der Stars ist die Stimmung am Siedepunkt! Ein neues Safety-Spiel, bei dem die Kandidaten eklige Speisen essen mussten, sorgte für ordentlichen Zündstoff zwischen den Teilnehmern. Nachdem Paulina Ljubas (28) und ihr Partner Tommy (30) ohne Punkt aus dem Spiel gegangen sind, haben Tina und Jochen Horst (64) sich dazu entschieden, sie für das nächste Safety-Spiel zu sperren. Das sorgte bei Paulina für erhitzte Gemüter, da sie sich von Jochen hintergangen fühlte. Sie scheint davon auszugehen, Mitstreiter Silva Gonzalez (46) hätte Jochen irgendwie um den Finger gewickelt, obwohl die vorher nicht gut aufeinander zu sprechen waren. "Du bist die absolut feigeste Sau, die ich je gesehen habe! Du hast nur Eier auf Tequila [...] Er beleidigt immer nur alle Leute und geht dann wieder ins Bett", rief sie in Richtung Silva.

Silva ignorierte die Influencerin jedoch nur. Paulina fühlte sich außerdem von Jochen hintergangen, da zuvor immer Dennis und Tara (32) ins Visier genommen worden waren. Tara heizte die Situation weiter an, indem sie behauptete, jemand habe über Paulina und Tommy abfällige Bemerkungen zu ihren Gesichtern gemacht. Paulina, ohnehin aufgebracht, suchte das Gespräch mit Jochen und Tina, die jedoch alle Vorwürfe von sich wiesen. Jochen verteidigte sich in diesem Zusammenhang auch gegen Paulinas Behauptung, Silva Gonzalez würde hinter seinem Rücken schlecht über ihn reden.

Paulina war nach ihrem Ausbruch allerdings noch nicht fertig mit Silva. Sie warf ihm vor, Konflikten aus dem Weg zu gehen und sich nur dann aufzuspielen, wenn er Alkohol getrunken habe. Silvas passiv-aggressive Haltung seinen Mitspielern gegenüber heizte die Frustrationen weiter an. Im Sommerhaus geht es also alles andere als ruhig zu, während sich die Spannungen zwischen den Kandidaten immer weiter aufbauen. Klar ist: Das letzte Wort in diesem Streit ist noch lange nicht gesprochen!

Amazon Prime Video "The 50"-Kandidatin Paulina Ljubas

RTL Silva Gonzalez, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025

RTL / Stefan Gregorowius Tina und Jochen Horst, Sommerhaus-Kandidaten 2025