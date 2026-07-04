"Demütigungen" ihrer Seele: Gloria Burkandt weint im TV

Für viele klingt es nach einem Traumleben: als Kind einer politischen Berühmtheit aufwachsen, automatisch im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Doch Gloria-Sophie Burkandt (27) zeichnet in der neuen ProSieben-Langzeit-Reality-Doku "Born Famous – Fluch oder Segen?" ein ganz anderes Bild. Die 27-jährige Tochter von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (59) spricht dort mit ungewohnter Offenheit über die Spuren, die das Leben im Schatten eines mächtigen Vaters hinterlassen hat – und verliert dabei die Fassung. Mit zitternder Stimme sagt sie in der Sendung: "Die Demütigungen, die meine Seele durchgemacht hat, sind vom Allerfeinsten." Worte, die nicht nur das Publikum berühren dürften. Auch Söder selbst ist in dem Format zu sehen und räumt offen ein: "Gloria hat keinen einfachen Weg hinter sich."

Das Besondere an Gloria-Sophies Geschichte: Sie trägt den Nachnamen ihrer Mutter, Ulrike Burkandt, mit der Söder von 1991 bis 1998 zusammen war. Für sie ist das mehr als nur ein Name, es ist eine Strategie der Selbstbehauptung. "Das gibt mir etwas, das ich sehr schätze: die Möglichkeit, erst einmal als Mensch wahrgenommen zu werden, bevor irgendwelche Assoziationen greifen", erklärt sie. Um vollends auf eigenen Füßen zu stehen, zog Gloria-Sophie kurzerhand nach New York – nahezu mittellos, wie sie betont. "Ich muss mir durchs Modeln mein Leben finanzieren. Wenn ich ehrlich bin, möchte ich schlicht als ich selbst wahrgenommen werden. Nicht als Tochter von jemandem. Nicht als Verlängerung eines Nachnamens." Heute pendelt sie zwischen München und der US-Metropole.

Trotz aller Schatten überwiegt in Gloria-Sophies Worten letztlich auch tiefe Zuneigung zu ihrem Vater. "Mein Vater ist ein ganz starker Mann. Ein Alphamann. Ich bin ein Papakind. Ich denke hoch von ihm. Er ist ein großes Vorbild. Es gibt Momente, da wünsche ich mir, mit meinem Vater mehr Zeit zu verbringen", sagt sie. In der Doku, die ab dem 16. Juli 2026 donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben sowie auf Joyn zu sehen ist, steht Gloria-Sophie nicht allein im Mittelpunkt. Auch Summer Terenzi (20), Tochter von Sarah Connor (46) und Marc Terenzi (48), Josefine Scholl, Tochter von Ex-Fußballer Mehmet Scholl (55) und Diego Pooth (22), Sohn von Verona (58) und Franjo Pooth (56), gewähren Einblicke in ihr Leben zwischen Privileg und Erwartungsdruck.

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Imago Politiker Markus Söder und Tochter Gloria-Sophie Burkandt im Juli 2025 in Bayreuth

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Instagram / gloriasophieee Gloria-Sophie Burkandt, Model

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Getty Images Markus Söder und seine Tochter Gloria-Sophie Burkandt im Juni 2025