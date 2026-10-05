Francesca startet mit strengem Maulkorb bei Promi-BB 2026

Francesca Morgese zieht heute Abend bei Promi Big Brother ein – und muss dort ausgerechnet eine ihrer größten Schwächen bezwingen: den Mund zu halten. Denn ihre Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love wird aktuell noch ausgestrahlt. Deshalb darf die Realitybekanntheit weder ihren Mitbewohnern noch den Zuschauern verraten, ob sie momentan vergeben oder Single ist. Sollte es in der TV-Show zu einem Flirt kommen, müsste sie sich ebenfalls zurückhalten und dürfte sich nichts anmerken lassen. Wie sehr sie diese Vorgabe fordert, machte sie gegenüber Blitzlichtgewitter deutlich: "Das ist voll scheiße, das ist total scheiße. Aber irgendwie auch cool, weil ich muss natürlich meine Fresse halten, und ich kann nie meine Fresse halten." Die erzwungene Geheimhaltung ist für sie damit eine besonders große persönliche Herausforderung – schließlich spricht sie normalerweise sehr offen über ihr Privatleben.

Gleichzeitig betrachtet Francesca ihre Situation auch als Möglichkeit, an sich selbst zu arbeiten. "Also, das wird für mich so eine harte Challenge. Aber ich kann lernen, einfach mal nicht alles zu sagen. Ich posaune ja immer alles über mein Leben raus. Alle wissen alles. Ich bin ein offenes Buch", erklärte sie im Podcast. Da Geschichten über Dates und Beziehungen für sie vorerst tabu sind, möchte sie im Container andere Themen in den Mittelpunkt rücken. "Leute, tut mir leid, es gibt halt keine Dating-Storys", kündigte sie bereits an. Dating sei ohnehin nicht der spannendste Teil ihres Lebens, findet die TV-Bekanntheit. Stattdessen will sie unter anderem erzählen, wie sie zu OnlyFans kam, und auch Einblicke in ihre Familiengeschichte geben. Francesca ist überzeugt, dass ihre Lebensgeschichte auch ohne Liebes-Updates genügend Gesprächsstoff für ihre Mitbewohner und das Publikum liefert.

Dass Francesca ausgerechnet über ihr Liebesleben schweigen muss, ist besonders pikant, wenn man auf ihre aktuelle "Are You The One – Reality Stars in Love"-Geschichte blickt. Dort hatte sich zwischen ihr und Marwin Klute (29) zunächst eine Liaison entwickelt. In den Folgen 13 und 14 kam es jedoch zum Bruch, nachdem das Thema OnlyFans für Streit gesorgt hatte. Marwin störte sich daran, dass Francescas Account mit freizügigen Inhalten weiterhin aktiv war. Francesca zog daraufhin zunächst selbst die Konsequenzen und beendete die Beziehung. Beide waren anschließend sichtlich niedergeschlagen und beschäftigten sich intensiv mit dem Konflikt. Schließlich suchte Francesca noch einmal das Gespräch mit ihrem Mitstreiter, um die Situation zu klären. Wie sich ihre Verbindung nach den Dreharbeiten entwickelt hat, ist bislang nicht bekannt. Genau dieses Geheimnis muss sie nun auch bei "Promi Big Brother" für sich behalten.

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Joyn / Marc Rehbeck Francesca Morgese, "Promi Big Brother"-Bewohnerin

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Joyn / Marc Rehbeck Francesca Morgese, "Promi Big Brother"-Bewohnerin

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RTL / Katya Bulgakova "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat Marwin Klute