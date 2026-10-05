Handyverbot am Set bringt Paul Rudd zurück ins echte Leben

Am Set des neuen Dramas "A Statement" gab es eine Regel, die so manchem Hollywoodstar zunächst schwergefallen sein dürfte: Regisseur Tom McCarthy verhängte ein striktes Handyverbot. Wie Variety berichtet, mussten Hauptdarsteller Paul Rudd (57) und seine Kollegen Paul Giamatti (59), Tatiana Maslany (41), Amy Ryan und John Turturro ihre Smartphones während der Dreharbeiten weglegen. Statt wie üblich auf Bildschirme zu starren, verbrachte der Cast seine Pausen plötzlich wieder mit persönlichen Gesprächen. Für Paul fühlte sich die Arbeit am Filmset dadurch an wie aus der Zeit vor den Mobiltelefonen. Der Schauspieler verzichtet nach eigener Aussage ohnehin schon länger bei der Arbeit auf das Gerät bei der Arbeit und lässt es stattdessen in seinem Trailer. "Ich nehme kein Handy mit ans Set. Das mache ich schon seit einer Weile nicht mehr. Es ist wichtig, es wegzulegen. Jederzeit", erklärte er. Und weiter: "Es sind schreckliche Dinger. Ich bin genauso süchtig danach wie alle anderen. Sie erleichtern unsere eigene Zerstörung."

Paul ist überzeugt, dass die Anordnung des Regisseurs die Darsteller enger zueinander gebracht hat. "Die Welt hat sich verändert, seit es Mobiltelefone gibt. Wir sehen einander nicht mehr an und sprechen nicht mehr auf dieselbe Weise miteinander", berichtete er gegenüber Variety. "Jetzt, mit dem Handyverbot, waren wir gezwungen, wirklich Zeit miteinander zu verbringen und zu reden." Da der Film im Jahr 1980 spielt, hätten zudem die Atmosphäre am Filmset und die Kostüme wie eine Reise in die Vergangenheit gewirkt. "Es fühlte sich an wie: 'Oh ja. Ich erinnere mich daran. Das fühlt sich so an, wie es sich früher angefühlt hat, als die Menschen zusammensaßen und miteinander sprachen'", erinnerte er sich. Amy Ryan bestätigte bei der Filmpremiere auf dem New York Film Festival, dass selbst kurze Drehpausen zum direkten Austausch genutzt wurden: "Was passiert, ist, dass es eine fünfminütige Pause gibt und die Leute miteinander verbunden sind. 'Hey, was machst du? Wie war dein Morgen? Was hältst du von dieser Szene?'"

Die Umgewöhnung auf einen Arbeitsalltag ohne Smartphone verglich Amy mit dem Verzicht auf Zucker. "Ich vergleiche es damit, wenn man auf Zucker verzichtet. Nach drei Tagen ist er aus dem System. Man vermisst ihn nicht!", führte die Schauspielerin weiter aus. "Und hoffentlich wird es wie ein Spielzeug, von dem man irgendwann genug hat." "A Statement" basiert auf einer wahren Begebenheit: Der Film thematisiert die Klimakonferenz im Jahr 1980 in Florida. Dort kamen Politiker und Fachleute zusammen, um sich mit den CO₂-Emissionen in den USA zu befassen. Neben Paul und Amy stehen auch Paul Giamatti, Tatiana Maslany und John Turturro vor der Kamera. Das Drama läuft seit dem 3. Oktober in den Kinos.

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Getty Images Bei der New Yorker Vorführung von "Power Ballad" im Regal Times Square

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Getty Images Paul Giamatti bei den Critics' Choice Awards 2024

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Jamie McCarthy/Getty Images Tatiana Maslany, Schauspielerin