Kurz vor Promi-BB-Einzug: Leyla stichelt gegen Kim Virginia

Noch sind die Türen des Promi Big Brother-Hauses nicht hinter ihnen ins Schloss gefallen, doch Kim Virginia Grey (31) und ihr Ehemann Nikola Grey (30) liefern schon vor dem Einzug ordentlich Gesprächsstoff. Auf dem offiziellen Instagram-Account des Formats wurde eine vorab aufgezeichnete Schnellfragerunde mit dem Paar veröffentlicht. Darin geben sich die beiden gut gelaunt, schwärmen von ihrer positiven Einstellung und verraten, welche Eigenschaften sie mit ins Format bringen wollen. Doch eine konnte sich einen Seitenhieb nicht verkneifen: Kims langjährige Rivalin Leyla Heiter (30). Unter dem Beitrag ließ die Reality-TV-Bekanntheit eine sarkastische Bemerkung da. "Oh, da hat aber jemand einen fetten Imagewechsel geplant", schrieb sie trocken. Eine Ansage, die deutlich macht: Die alte Fehde zwischen den beiden Frauen scheint noch lange nicht vom Tisch zu sein.

Inhaltlich blieb es in dem Clip zunächst ziemlich harmlos. Unter anderem wollte die Produktion wissen, warum das Paar den "Promi Big Brother"-Garten überstehen werde. Kim gab sich überraschend ehrlich: "Ich weiß nicht, ob ich den Garten überleben werde. Ich gebe mein Bestes." Bei ihrer Selbstbeschreibung setzte die Influencerin auf drei klare Begriffe: "Lustig, sehr direkt, humorvoll." Ihr Ehemann Nikola sieht sich dagegen als "sympathisch, spaßig, empathisch". Außerdem stellte Kim klar: Wer ihr eine Frage stelle, bekomme von ihr auch eine Antwort. Nikola verriet derweil, was bei ihm gar nicht gut ankommt: Laute Personen und Streit kann er überhaupt nicht leiden. In einem Punkt sind sich die Eheleute allerdings einig: Beide sehen sich als positiv eingestellte Menschen und wollen bei "Promi Big Brother" vor allem eines – eine möglichst tolle Zeit haben.

Mit ihrer Spitze war Leyla nicht allein. Unter dem Beitrag häuften sich kritische Kommentare. Ex-Bewohner Marco Strecker (24) nahm eine der Antworten aufs Korn und schrieb: "Stärken: Ehrlichkeit." Dazu setzte er einen Smiley, der sich die Augen zuhält. Andere User wurden noch deutlicher und kommentierten: "Hoffentlich sind die schnell wieder weg." Es hieß außerdem: "Warum bekommen die beiden noch eine Plattform?" Auch Leylas Seitenhieb auf den vermeintlichen Imagewechsel sorgte bei einigen Followern für Unterhaltung. Sie amüsierten sich in den Kommentaren über die Anspielung. Wie sich Kim und ihr Ehemann Nikola im Haus schlagen und wie die anderen Bewohner auf die beiden reagieren, können Fans ab heute um 20:15 Uhr zwei Wochen lang live auf Joyn mitverfolgen. Die großen Highlights der Staffel werden zudem in den täglichen Liveshows um 20:15 Uhr live in SAT.1 gezeigt.

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RTL Leyla Lahouar und Kim Virginia Hartung im Dschungelcamp 2024

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ProSieben / Sat.1 Kim Virginia und Nikola Grey, "Promi Big Brother"-Kandidaten 2026

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Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren Hunden

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