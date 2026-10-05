Tessa Bergmeier bei Promi-BB 2026: Das is(s)t die Veganerin

Tessa Bergmeier (37) wagt sich in ihr nächstes großes Reality-TV-Abenteuer: Heute Abend zieht die 37-Jährige in die 14. Staffel von Promi Big Brother ein. Ab 20:15 Uhr können die Zuschauer live auf SAT.1 und Joyn dabei zusehen. "Ab ins Beet" heißt es damit für die Realityrebellin, die sich dann mit den dreizehn anderen prominenten Mitbewohnern den Alltag im diesjährigen TV-Garten teilt. Bekannt wurde Tessa einst durch Germany's Next Topmodel, inzwischen hat sie sich mit zahlreichen weiteren Realityformaten fest in der TV-Landschaft etabliert. "Ich bin ein Mensch, der sehr intensiv fühlt, sehr direkt ist und sich nicht gut verstellen kann", beschreibt sie sich selbst gegenüber SAT.1. Mit klaren Werten, kompromisslosem Veganismus und jeder Menge Streitpotenzial dürfte sie auch bei "Promi Big Brother" für Gesprächsstoff sorgen. Gleichzeitig sieht Tessa das Format als Chance, einmal aus ihrer gewohnten Rolle auszubrechen: "Ich möchte mich auf die Situation einlassen und schauen, was passiert, wenn ich einmal nicht funktionieren, organisieren oder alles im Griff haben muss. Als Mama bin ich im Alltag sehr viel für andere da. Bei 'Promi Big Brother' möchte ich auch einfach mal Tessa sein."

Promiflash blickt auf ihre Vergangenheit zurück. Tessas Weg ins Reality-TV begann bereits 2009. Die am 4. August 1989 in Überlingen Geborene nahm damals an der vierten Staffel von "Germany's Next Topmodel" teil und fiel schon dort mit ihrem temperamentvollen Auftreten auf. In den folgenden Jahren sammelte sie Erfahrungen in zahlreichen weiteren Formaten. Zu ihren Stationen zählen unter anderem "Die Model-WG", Die Alm, "Promiboxen" und "Reality Queens auf Safari". Nach einer längeren Auszeit vom Realityfernsehen kehrte sie 2022 mit Kampf der Realitystars zurück. 2023 ging es für sie ins Dschungelcamp, bevor sie ein Jahr später gemeinsam mit ihrem damaligen Partner Jakob Morgenstern ins Sommerhaus der Stars zog. Auch The 50 und Prominent getrennt gehören zu ihrer Reality-TV-Vita. Für die zweifache Mutter ist "Promi Big Brother" somit keineswegs der erste Ausflug in die Welt der Realityshows. Vielmehr reiht sich das Format in eine lange Liste von TV-Auftritten ein, durch die Tessa dem deutschen Publikum immer wieder begegnet.

Abseits der Kameras dreht sich Tessas Leben vor allem um ihre Familie und ihre Überzeugungen. Die Realitybekanntheit ist zweifache Mutter, lebt vegan und setzt sich öffentlich für das Wohl von Tieren ein – wodurch sie in Realityshows durchaus schon angeeckt ist. Auch mentale Gesundheit ist ein Thema, über das sie immer wieder spricht. Nun trifft sie bei "Promi Big Brother" auf eine bunt gemischte Gruppe prominenter Mitbewohner. Unter anderem zieht Schauspielerin Anouschka Renzi (62) in den Container ein, ebenso Realitystar Maurice Dziwak (28). Mit dabei sind außerdem Ex-Profiboxer Axel Schulz (57), No Angels-Sängerin Nadja Benaissa (44), Schauspieler Gedeon Burkhard (57) und Realitypaar Kim Virginia Grey (31) und Nikola Grey (30). Für Tessa dürfte damit ausreichend Gelegenheit entstehen, ihre direkte Art und ihre klaren Ansichten unter Beweis zu stellen. Wie das Zusammenleben mit den anderen Kandidaten verläuft, können die Zuschauer neben der täglichen Sendung zur Primetime auch rund um die Uhr im Livestream auf Joyn verfolgen.

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Joyn / Marc Rehbeck Tessa Bergmeier, Promi-BB-Kandidatin 2026

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Joyn / Marc Rehbeck Promi-BB-Kandidatin Tessa Bergmeier, 2026

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Joyn/Marc Rehbeck Die ersten zehn "Promi Big Brother"-Kandidaten 2026

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