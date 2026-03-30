Vor ESC-Auftritt: Sarah Engels kritisiert deutsches Publikum

Nur noch wenige Wochen bis zum großen Abend in Wien – und Sarah Engels (33) findet deutliche Worte an die eigene Nation. Im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur beklagte die 33-Jährige die pessimistische Grundhaltung vieler Deutscher im Hinblick auf ihre ESC-Teilnahme. "Ich würde mir für unser Land manchmal wünschen, dass wir auch mal sagen: 'Hey, da geht jetzt eine Künstlerin für uns hin und wir supporten sie einfach mal', anstatt immer nur das Haar in der Suppe oder das Negative zu suchen", stellte Sarah klar. Und weiter: "In anderen Ländern werden die Kandidaten oft bedingungslos gefeiert, egal was kommt."

Die ehemalige The Masked Singer-Gewinnerin, die sich Ende Februar beim deutschen Vorentscheid mit ihrem Song "Fire" durchsetzte, will sich von den ruinösen Resultaten der vergangenen Jahre nicht beirren lassen. Deutschland musste bei dem europäischen Musikwettbewerb in den zurückliegenden zehn Jahren viele Tiefschläge einstecken und landete nicht selten auf den letzten oder vorletzten Plätzen. "Ich bin super ehrgeizig und möchte alles zu 1000 Prozent geben", erklärte Sarah im Interview. Zugleich wolle sie den Auftritt aber auch genießen, ohne sich "zu verkopfen". Um das zu schaffen, setzt die Musikerin auf den Rückhalt ihres engsten Umfelds.

Ihre Familie sei für sie unverzichtbar, betonte die gebürtige Kölnerin mit italienischen Wurzeln. "Ich muss meine Familie in Wien auf jeden Fall dabeihaben, ohne sie geht es nicht", erklärte sie. Aus der bedingungslosen Unterstützung schöpfe sie Kraft für ihre Bühnenshow. Nach harten Proben sei es für sie total wichtig, das Glitzerkleid ausziehen und das Make-up abwaschen zu können und zu wissen, dass Menschen auf sie warten, die sie einfach nur lieben. Sarah ist seit 2021 mit ihrem Mann Julian verheiratet und Mutter von zwei Kindern.

Anzeige Anzeige

Imago Sarah Engels bei der Aids Gala im Musical Dome Köln, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Februar 2026

Anzeige Anzeige

ARD/SWR/Claudius Pflug Sarah Engels, Sängerin