Die 13-jährige Tochter von Madonna (51), Lourdes (13), kommt bald auf die Kino-Leinwand. In Madonnas neuem Film „WE“ bekommt Lourdes eine kleine Rolle. „Es ist nichts Großes aber es wird ihr einen guten Vorgeschmack vom Leben im Filmbusiness geben“, erzählt ein Freund der Familie.

Die modeinteressierte Tochter der Popdiva hat bereits gesagt, dass sie später auf jeden Fall in der Unterhaltungsbrange arbeiten möchte. Mutter Madonna unterstützt sie da natürlich wo sie kann. Außerdem hat Lourdes eine sehr gute Ausbildung in Tanz und Gesang durch jahrelanges Training erlernt. Wieso will Madonna ihre Tochter jetzt auf einmal groß rausbringen? Erst 2007 hat sie Lourdes untersagt in einem Harry Potter Film mitzuspielen. Madonna hat wohl klare Vorstellungen und strenge Erziehungsmaßnhamen aber Lourdes würde so oder so im Rampenlicht stehen.

Denn als "Tochter von Madonna" sind ihr ganz viele Möglichkeiten geboten.

Madonna und Lourdes

WENN Lourdes

