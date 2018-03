Sie sind das Netz-Phänomen des Jahres: Lisa und Lena (14) sind deutsche Webvideo-Produzenten, die auf jedem Kanal eine riesige Follower-Zahl aufweisen. Durch musical.ly schafften es die Zwillingsschwestern in kürzester Zeit, sich in der internationalen Vlogger-Szene einen Namen zu machen. Im Promiflash-Interview verraten die Mädels nun, dass ihnen die Clip-Karriere alleine nicht mehr ausreicht – sie wollen auch als Sängerinnen durchstarten.

Lisa und Lena waren auf der Weihnachts-Glow in Berlin DER Hingucker und verrieten am roten Teppich gegenüber Promiflash, wie es war, mit der YouTube-Band Cimorelli live auf der Bühne zu stehen: "Es war total cool, echt ne tolle Erfahrung. Also wir kennen Cimorelli schon, seit wir klein sind, und dann haben die uns mal angefragt und ja es war so cool." Dieses Erlebnis hat die beiden wohl sehr geprägt, denn mittlerweile ziehen sie auch eine eigene Gesangskarriere in Erwägung. "Klar können wir uns das vorstellen, weil uns das echt Spaß macht."

Die beiden waren auf der Glow auch wie gewohnt in einem coolen Partner-Look unterwegs und haben mit Promi-Kollegen wie Conchita Wurst (28) zusammen für die Fotografen posiert. Obwohl Lisa und Lena erst 14 Jahre alt sind, scheinen sie schon echte Medienprofis zu sein.

Cindy Voß/ActionPress Lisa und Lena auf der Glow 2016 in Berlin

