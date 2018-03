Ihre TV-Show "Daniela Katzenberger - Mit Lucas im Weihnachtsfieber" soll Fans und Follower auf die besinnlichen Tage vorbereiten und wie gewöhnlich zeigen sich die Katze (30) und ihr Liebster Lucas Cordalis (49) darin aus nächster Nähe. Dass sich die beiden für das Weihnachtsfest 2016 ein wenig fachmännische Hilfe gesucht haben, kommt bei einigen Facebook-Nutzern allerdings gar nicht gut an – obwohl Daniela sich sogar ganz klar gegen Protz ausgesprochen hat! Auf der Social-Media-Plattform rechtfertigt sie sich jetzt – obwohl sie das nicht muss, wie viele treue Katzenfans finden.

"Viele haben dann geschrieben [...], früher warst du mal normal und früher wart ihr noch so schön bodenständig und die alten Sendungen gefielen mir viel besser. Das ist ja auch okay und jeder soll seine Meinung haben, aber wir können nicht zu Hause feiern", erklärt Daniela Katzenberger geknickt in einem Video auf Facebook. "Ich finde nicht, dass das irgendwas mit großkotzig oder überheblich oder arrogant zu tun hat, wenn wir für unsere Familie eine schöne Location suchen."

Ihre für eine große Familienfeier ohnehin zu kleine Mietwohnung auf Mallorca müsse das Paar in sechs Wochen abgeben, heißt es weiter, das Haus im Schwarzwald sei bereits verkauft. Bis Daniela, Sophia (1) und Lucas ihr neues Heim bezogen haben, ist ein Katzenberger-Klein-Cordalis-Weihnachten mit der ganzen Sippe wohl nur an einem größeren Veranstaltungsort möglich. Sich selbst darum zu kümmern, dafür hätten sie aus beruflichen Gründen keine Zeit. Mit der ganzen Situation ist auch Daniela nicht glücklich:

"Ihr glaubt gar nicht, wie schade ich das finde, weil ich kenne es nur so, dass man bodenständig daheim im Wohnzimmer feiert, dass die Mama kocht und dass meine Schwester und ich die Plätzchen machen. Das fällt einfach dieses Jahr flach." Immerhin aber kommt die gesamte Familie für das Fest in Österreich zusammen und das ist doch auch das Wichtigste.

Andreas Rentz / Getty Images Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger bei einem Photocall in Köln im November 2016

Daniela Katzenberger – Mit Lucas im Weihnachtsfieber, RTL II Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis

Facebook / Daniela Katzenberger Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis mit Tochter Sophia



