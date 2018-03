Nastassja Kinski (55) hat wahrlich ein turbulentes Jahr mit vielen Höhen und Tiefen hinter sich. Im Frühjahr nahm sie an der Tanzshow Let's Dance teil und landete gemeinsam mit Profi-Tänzer Christian Polanc (38) auf Platz acht. Während der Staffel lernte sie Ilia Russo (30) kennen und lieben. Sie kehrte den USA für die Liebe den Rücken und zog nach Baden-Baden. Vor wenigen Wochen folgte dann die Trennung der beiden. Nun scheint sich Nastassja einer neuen Herausforderung anzunehmen – sie zieht im Januar in das RTL-Dschungelcamp. Christian Polanc erfuhr erst vor wenigen Tagen von der Dschungelteilnahme seiner ehemaligen Tanzpartnerin – und mit seiner Reaktion haben wohl viele nicht gerechnet.

"Ach, wirklich? Da weißt du wirklich mehr als ich. Ich bin beruflich momentan sehr viel eingespannt. Ohoho", erklärte er beim Mon Chéri Barbaratag 2016 in München gegenüber Promiflash. Nastassjas Teilnahme schien für ihn eine wahre Überraschung zu sein. Wirklich gut heißen konnte Christian die Entscheidung der 55-Jährigen aber nicht: "Ich hoffe, sie hat sich das sehr, sehr gut überlegt und hat ein bisschen Ahnung, was auf sie zukommt. Ich wünsche ihr, dass sie das super gut durchhält. Aber ich glaube, das ist nicht einfach. Also ich bin gespannt", führte er fort.

"Ich weiß nicht, ob sie dem Druck standhalten kann oder nicht. Bei 'Let's Dance' war auch sehr viel Druck, keine Ahnung. Ich kann es mir schwer vorstellen. Ich meine, sie hat 'Let's Dance' auch gemeistert. Vielleicht meistert sie das auch, vielleicht überrascht sie die Leute." Für Überraschungen wird die Tochter von Schauspiellegende Klaus Kinski (✝65) zwischen Larven, Schlangen und Spinnen mit Sicherheit sorgen.

Sascha Steinbach / Getty Images Nastassja Kinski und Christian Polanc

WENN Nastassja Kinski bei den Kineo Diamanti al Cinema Awards

Christian Augustin/Getty Images Christian Polanc, Tänzer



