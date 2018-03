Was für eine Riesen-Geste! Wenn es darum geht, ihren Liebsten eine Freude zu machen, ist sich YouTube-Star Bibi Heinicke (23) einfach für nichts zu schade. Ihre jüngste Aktion galt allerdings nicht ihrem Freund Julian Claßen (23), sondern ihrer geliebten Mutter Hildegard. Für sie wurde das Lied "Für mich soll's rote Rosen regnen" von Hildegard Knef kurzerhand zur Realität – zumindest fast!

"Ich weiß einfach, wie sehr sie sich immer über Blumen freut – vor allem über Rosen. Ich werde gleich einfach so viele Rosen besorgen, wie ich nur tragen kann mit dem Julian zusammen und dann werde ich meine Mama versuchen, damit zu überraschen", teilte Bibi ihren Fans in ihrem YouTube-Clip mit, bevor sie den örtlichen Blumenhändler stürmte und den Rosenvorrat leerkaufte. Und während Mama Hildegard zu einem (natürlich heimlich von Bibis Papa eingefädelten) Spaziergang entführt wurde, konnte die YouTuberin das Wohnzimmer ihrer Eltern blumig-schön dekorieren. Zu viel für ihre Mutti, bei ihrer Heimkehr blieb ihr glatt die Sprache weg.

Und auch Bibis Fans feiern ihr Idol für ihre große Geste: "Wie süß, wenn ich mal Mutter bin, will ich auch mal so etwas von meiner Tochter erleben. Bibi du verblüffst mich immer aufs Neue...", "So eine coole Idee" und "Deine Mama kann so stolz auf dich sein" lauten nur drei der vielen positiven Kommentare. Na, und wer weiß, vielleicht darf sich bald auch ihr Vater über eine heimliche Überraschungsaktion freuen...

YouTube / BibisBeautyPalace Bibi Heinicke (r.) mit ihrer Mutter und 300 Rosen

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Heinicke, YouTube-Millionärin

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Heinicke, YouTuberin



