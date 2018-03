Will Kylie Jenner (19) etwa bald selber Mama werden? Der Freundin von Tyga (27) zeigt immer wieder, wie kinderlieb sie ist. So oft es geht, verbringt der Reality-Star Zeit mit den Kindern ihrer Geschwister – vor allem in ihre jüngste Nichte hat sich Kylie offenbar total verliebt. Wie sehr sie das Tante-Sein genießt, beweist sie jetzt mit einem süßen Video.

Der Kardashian-Jenner-Clan wächst und wächst: Erst kürzlich sorgte Robert Kardashian (29) für ein neues Mitglied in der großen Familie. Seine Verlobte Blac Chyna (28) brachte die kleine Dream Renee zur Welt. Kein Wunder, dass Kylie mittlerweile ein absoluter Profi ist, wenn es um Babys geht. In einem kurzen Clip, den sie bei Snapchat mit ihren Fans teilte, präsentiert sie nicht nur ihre offensichtlichen Tante-Qualitäten – so verliebt, wie die 19-Jährige mit ihrer Nichte knuddelt, könnte man meinen, dass sie selbst auf den Geschmack gekommen ist.

Legen Kylie und Tyga also bald mit einem eigenen Baby nach? Zurzeit scheint es bei den beiden nach einigen Krisen richtig gut zu laufen. Schaut euch im Clip am Anfang des Artikels an, wie toll sich Kylie um Dream Renee kümmert.

Dimitrios Kambouris / Staff / Getty Images Kylie Jenner bei einer "Harpers Bazaar"-Feier

Jamie McCarthy / Getty Images Tyga und Kylie Jenner bei der Fashion-Show Yeezy Season 4

Instagram / robkardashian Dream Renee Kardashian, Tochter von Rob Kardashian und Blac Chyna



