So ausgelassen sieht man Tyga (27) selten! Der Hip-Hop-Star an der Seite von Kylie Jenner (19) gibt sonst den harten Gansterrapper und hält sich gerne aus der Öffentlichkeit heraus. Doch hinter verschlossenen Türen ist der 27-Jährige anscheinend ein richtiger Scherzkeks!

Sein kleiner Sohn King Cairo (4) kriegt bei seinem Bad eine richtig lustige Vorstellung von Papa Tyga geliefert. Der tut so, als würde er gegen eine Glasscheibe laufen, was bei seinem Nachwuchs einen regelrechten Lachflash auslöst. Doch damit nicht genug: Um den Sohnemann zu unterhalten, täuscht der Rapper sogar an, in die Badewanne zu klettern. Dieses lustige Schauspiel teilt Freundin Kylie Jenner jetzt auf Snapchat.

Auch die 19-Jährige beweist gerade, wie gerne sie mit dem Kleinen ihres Liebsten Zeit verbringt. Zum Glück! Schließlich hat King Cairos Mutter Blac Chyna (28) mit Neu-Töchterchen Dream Renee gerade alle Hände voll zu tun. Doch bei diesem tollen Unterhaltungsprogramm ist King sicher nicht böse, wenn stattdessen Kylie und Papa Tyga auf ihn aufpassen. Den süßen Badespaß könnt ihr euch im Clip noch einmal genauer ansehen.

Pacific Coast News/WENN.com King Cairo Stevenson 2016 in Beverly Hills

Dimitrios Kambouris / Staff Kylie Jenner und Tyga in New York 2016

Instagram / blacchyna King Cairo und Blac Chyna



