In vier Monaten kommt der achte Teil der "Fast & Furious"-Reihe weltweit in die Kinos. Endlich wieder schnelle Autos, krasse Explosionen, knallharte Darstellerinnen und Darsteller – jetzt gibt es einen kleinen Vorgeschmack, den offiziellen Trailer! Vin Diesel (49) ist für den neuen Film wie gewohnt in die Rolle des Dom geschlüpft und wird bei der Fahrt zum Release in New York City richtig nostalgisch.

"Ich bin hier gerade am Time Square, in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Meine ganze Liebe für den Film hat hier begonnen. Als ich sechs Jahre alt war und in die erste Klasse gekommen bin, haben mich meine Eltern als Belohung hierher gebracht", erinnert sich der Schauspieler in einem Instagram-Video, als er durch das Manhattaner Epizentrum der Unterhaltungsbranche tuckert. Dass er so viele Jahre später nun wieder hier sei, um die größte Filmreihe aller Zeiten vorzustellen, haue ihn einfach um. Wieder einmal zeigt sich der stämmige Actionstar von seiner emotionalen Seite und beweist, dass er das große Glück, dass er mit dem weltweiten Erfolg der "Fast & Furious"-Filme hat, nicht als Selbstverständlichkeit ansieht. Und so schnell ist kein Ende in Sicht: Für die Jahre 2019 und 2021 sind Teil neun und zehn des Franchises geplant.

All der Vorfreude zum Trotz mussten sich Vin Diesel und seine "F&F"-Kollegen in diesen Tagen an ein trauriges Kapitel ihrer gemeinsamen Geschichte erinnern: Im November 2013 verstarb Co-Star und Freund Paul Walker – eine Lücke, die sich nicht schließen lässt. Mehr dazu im Video.

Instagram / Vin Diesel Der Cast von "Fast & Furious 8"

Getty Images Vin Diesel



