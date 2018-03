Das dürfte der endgültige Todesstoß für die Beziehung von Sarah (24) und Pietro Lombardi (24) sein. Bilder von einem Weihnachtsmarkt in Holland zeigen die Sängerin gut gelaunt mit einem nicht ganz unbekannten Mann. Ihre Begleitung neben Söhnchen Alessio (1): Michal T., Sarahs Ex-Freund, mit dem sie Pietro betrogen hat.

Scheint ganz so, als würde die beiden mehr als nur eine Affäre verbinden. Und dabei betonte Sarah noch in der Trennungsshow "Sarah & Pietro – Die ganze Wahrheit", wie sehr sie sich ein Liebes-Comeback mit Pietro wünschen würde. Doch schon vor ein paar Tagen bröckelte die Fassade, als ein Facebook-Post von Michal auftauchte, in dem er behauptete, dass er und die Sängerin zusammen zu seien.

Eine Bestätigung der Annahmen fehlte da noch. Trotzdem waren sich drei Viertel der knapp tausend Teilnehmer einer Promiflash-Umfrage zum Thema spätestens ab diesem Punkt sicher, dass zwischen Sarah und Michal T. mehr ist als nur ein kurzes Abenteuer. Nur ein Viertel von euch glaubte bis dahin, dass die beiden kein Paar mehr sind. Doch mittlerweile sind auch die letzten Zweifler verstummt. In einer weiteren Umfrage, in der wir von euch wissen wollten, ob das Weihnachtsmarkt-Foto das endgültige Liebes-Aus für Sarah und Pietro bedeutet, antworteten über 90 Prozent von euch mit "Ja"...

Wer zunächst gar nicht glauben, wollte dass sich Sarah und Pietro wirklich getrennt haben, erfahrt ihr im Video.

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi

Sarah & Pietro – Die ganze Wahrheit, RTL II Sarah und Pietro Lombardi

Guido Ohlenbostel/ActionPress Sarah Lombardi bei "Grill den Henssler"



