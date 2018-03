Lisa and Lena (14) sind DIE Internet-Sensation des Jahres. Gerade feiern die Zwillinge ihr einjähriges Jubiläum auf Musical.ly: Dort haben sie mittlerweile über 13 Millionen Abonnenten! Ihre Clips werden millionenfach geklickt und auch auf Instagram gehen sie völlig durch die Decke. Nach 12 Monaten ist jetzt die Zeit gekommen, um die erfolgreichsten Videos der beiden herauszusuchen. Diese drei Clips erhielten von den Fans die meisten Likes!

Mit rund 45.000 Herzchen auf Musical.ly fährt das Video vom Strandspaziergang der Twins den dritten Platz ein. Noch mehr Likes staubt der Beitrag von Lisa and Lena zur Emotion-Challenge ab. Für die circa 69.000 Likes holen sie aber auch wirklich alles aus ihrer Mimik heraus. Mit der angestrebten Schauspielkarriere könnte es also durchaus etwas werden. Der absolute Knaller ist jedoch eine Musical.ly-Version des Songs "After the Afterparty". Für den Clip regnete es unglaubliche 215.000 Herzchen.

Schaut euch die erfolgreichsten Clips der Zwillinge im Video am Anfang des Artikels doch einfach nochmal selbst an!

