Pietro Lombardi (24) blickt wieder optimistisch in die Zukunft! Nach der finalen Folge der Trennungsshow "Sarah und Pietro – Die ganze Wahrheit" präsentierte sich der Sänger jetzt total gelöst via Social Media. Der ehemalige DSDS-Gewinner meldete sich mit einem emotionalen Song bei seinen Fans – und dankte ihnen für den Rückhalt in den vergangenen Wochen.

In einem neuen Facebook-Video zeigte Pietro ganz viel Gefühl und sang auf Wunsch seiner Fans den Song "Bist Du Real" von KC Rebell (28). Aus dem Trennungsdrama mit seiner Ex Sarah (24) scheint der Musiker nicht nur gelöst und positiv, sondern auch gestärkt hevorzugehen: "Die drei Folgen sind vorbei, endlich! Es wird von meiner Seite kein Sarah und Pietro mehr in einem Format geben. Danke an alle für die tollen Jahre und für die Unterstützung. Ich denke, es wird trotzdem im TV Neues kommen, dann eben alleine. Aber jetzt ist es gut mit dieser Trennungs-Sache. Langsam geht es mir auf die Nerven… und nicht erst seit heute, sondern seit Tag eins. Lasst uns zusammen neue Wege gehen. Ich liebe euch! Danke für alles", schrieb Pietro zu dem Clip.

Trotz der schweren Wochen, die Pietro hinter sich hat, blickt er jetzt offenbar nach vorne und freut sich auf ein Leben ohne Sarah. Im neuen Jahr werden die Fans wohl mehr Songs von ihm zu hören bekommen – denn Pietro will sich wieder auf seine Musik konzentrieren. Schaut euch im Clip das kleine Live-Konzert des Sängers an.

Sarah & Pietro - Die ganze Wahrheit, RTL II Alessio und Pietro Lombardi

Niehaus,Clemens/ActionPress Pietro Lombardi beim "NDR Talk"

RTL II Pietro und Sarah in der Trennungsshow, Teil I



