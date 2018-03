Jennifer Lawrence (26) ist bereit für den Traualtar. Seit Anfang Dezember wird gemunkelt, dass sich die Schauspielerin mit ihrem neuen Freund, Regisseur Darren Aronofsky (47), verlobt habe. Zu diesen Gerüchten zwar beharrlich schweigend bewies JLaw auf dem Red Carpet aber nun: Das perfekte Brautkleid hätte sie schon einmal gefunden!

Gerade haben Jennifer Lawrence und Chris Pratt (37) ihre "Passengers"-Promo-Weltreise, in deren Verlauf sie auch in Berlin Halt machten, beendet, da stand noch das eigentliche Highlight an – die Weltpremiere in Los Angeles. Seit Hunger Games gehört Jennifer natürlich stets zu den gefragtesten Stars roter Teppiche, doch mit ihrer Kleiderwahl sorgte sie nun noch einmal doppelt für Aufregung: In einem bodenlangen weißen Kleid mit Tüllrock und Bustieroberteil sah die 26-Jährige nämlich wirklich schon wie eine strahlende Braut aus.

Als Markenbotschafterin von Dior versteht es sich von selbst, dass auch Jennifers "Übungs-Brautkleid" von dem französischen Haute-Couture-Label stammt. Und während sie die Presse mit ihrem eleganten Auftritt begeisterte, genoss Jennifer einfach die Atmosphäre auf der Premiere und ein paar Scherzchen mit Co-Star Chris Pratt. Zu ihrer noch ganz frischen Liebesbeziehung und der angeblichen Verlobung verlor sie dagegen weiterhin kein Wort.

Charbonneau/REX/Shutterstock/ActionPress Jennifer Lawrence bei der "Passengers"-Premiere

Getty Images Jennifer Lawrence und Chris Pratt in Los Angeles

Jeff Spicer / Getty Images; Jamie McCarthy / Getty Images Jennifer Lawrence & Darren Aronofsky



