Es wird nicht ruhiger bei den Lombardis. Am Mittwochabend gab es Pietro (24) und Sarah (24) in ihrer Trennungsshow "Sarah & Pietro – Die ganze Wahrheit" vorerst das letzte Mal gemeinsam auf der Mattscheibe. Die beiden wollen sich jetzt ganz auf Sohnemann Alessio (1) und auf ihre musikalischen Karrieren konzentrieren. Nachdem der gebürtige Karlsruher beinah täglich einen neuen Song auf seinen Social-Media-Plattformen teilt, zieht seine Noch-Ehefrau nach. Doch an wen oder was richtet sich ihre emotionale Ballade?

Auf Facebook postet die junge Muter einen Clip, in dem sie herzergreifend den Megahit "Closer" von The Chainsmokers und Halsey trällert. Wem Sarah diese Zeilen widmet, verrät sie nicht. Ob sie sich damit gegen die nicht enden wollenden Schlagzeilen der letzten Tage wehren möchte? Schließlich hat sie, durch ihren Weihnachtsmarktbesuch mit ihrer Affäre Michal T. und Sohn Alessio, einen erneuten Social-Media-Shitstorm losgetreten. Nachdem die 24-Jährige dank Trennungsshow nach und nach die Sympathien ihrer Fans zurückerobert hatte, scheint sie aktuell wieder jeglichen Zuspruch zu verlieren.

Auf Facebook erntet sie böse Kommentare: "Wie verlogen diese Frau ist. Im TV heult sie herum, um die Fans herumzukriegen und ist im wirklichen Leben mit einem anderen zusammen" oder "Für mich ist sie eine Verlogene, die ihren Fans mit Tränen ins Gesicht lügt", lauten nur zwei der unzähligen User-Beiträge. Ganz schön harter Tobak. Ob der Song ein Versuch ist, sich die Hater-Stimmen von der Seele zu singen?

Von Pietros Gesangstalent könnt ihr euch hier überzeugen:

Action Press / GREGOROWIUS,STEFAN Sarah Lombardi, 2011 bei DSDS

Getty Images Pietro und Sarah Lombardi 2013

Promiflash Sarah Lombardi mit ihrer Affäre Michal T. auf dem Weihnachtsmarkt in Maastricht

Sascha Steinbach/Getty Images Sarah Lombardi bei einem Fotoshooting für "Let's Dance" in Köln



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de