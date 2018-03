Was für ein seltener Anblick! Nicole Kidman (49) ist bekannt dafür, ihr Privatleben lieber für sich zu behalten. Von ihrer süßen Familie bekommt die Öffentlichkeit so gut wie gar nichts mit. Jetzt machte die Schauspielerin eine Ausnahme und zeigte sich mit ihren beiden Töchtern – und die sind richtig groß geworden!

Job bleibt Job und Privates privat: Nach ihrer ziemlich öffentlichen Beziehung mit Tom Cruise (54) lebt Nicole mittlerweile ein ziemlich zurückgezogenes Leben mit Ehemann Keith Urban (49) und den zwei gemeinsamen Töchtern Sunday und Faith. Umso schöner, dass der Hollywood-Star jetzt endlich einmal wieder in Begleitung ihrer Mädchen gesichtet wurde. Während Mama Nicole am Flughafen in Los Angeles ganz selbstbewusst an den zahlreichen Fotografen vorbeilief, wirkten Sunday und Faith noch ein bisschen verschüchtert. Kein Wunder bei dem Blitzlichtgewitter!

Die drei Mädels waren vermutlich auf dem Weg in den Weihnachtsurlaub nach Australien. Und wer weiß: Vielleicht sitzt die Familie nächstes Jahr schon zu fünft unterm Baum. Wie Daily Mail berichtete, wollen Nicole und Keith ihre Familie nämlich noch vergrößern. Angeblich plane das Paar, ein Kind zu adoptieren.

Wie groß Nicoles Töchter mittlerweile sind, seht ihr im Clip.

Rick Diamond/Getty Images for CMT Nicole Kidman und Keith Urban bei den CMT Music Awards 2016

Splash News Nicole Kidman, Keith Urban und die gemeinsamen Töchter

WENN Nicole Kidman und Keith Urban



