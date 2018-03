Er ist einer der heißesten deutschen Schauspieler, die Frauen liegen ihm reihenweise zu Füßen. Doch Tom Becks (38) Herz gehört nur einer: Chryssanthi Kavazi. Mit der gebürtigen Griechin ist der Ex-Alarm für Cobra 11-Star seit über einem Jahr liiert – definitiv etwas Ernstes. Denn die beiden denken schon an gemeinsamen Nachwuchs.

"Ja, also es ist jetzt nicht geplant, aber es ist schon ein Thema", gesteht er im Interview mit Promiflash. Übung hat der 38-Jährige mit Kindern zur Genüge. "Wir hatten gerade die Nichten meiner Freundin für eine Woche zu Besuch. Das ist schon ein Programm, das man da so hat, wenn man Vater oder Mutter ist. Aber es ist was Schönes."

Und Tom weiß auch schon genau, wie er mit seinen Kids umgehen wird. Babysprache? No Way! "Ich kann ganz gut mit Kindern. Ich hab mich immer bemüht, mit ihnen nicht immer so zu reden: ‘Na, möchtest du noch ein Eis essen, duziduzidu.' Sondern ganz normal." Mal sehen, ob und wann er diesen Worten Taten folgen lässt...

WENN Tom Beck bei der Premiere von "Männertag" in Köln

Patrick Hoffmann / WENN.com Tom Beck bei der Goldenen Kamera 2016 in Hamburg

tombeckmusic / Facebook Tom Beck im Urlaub



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de