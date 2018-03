Für Angelina Heger (24) stehen in diesem Jahr Single-Weihnachten an. Die schöne Ex-Kuppelshow-Kandidatin hat sich gerade erst von Leonard Freier (31) getrennt und ist derzeit solo und ganz schön erschlankt unterwegs. Doch für die Blondine ist das keinesfalls ein Grund, den Kopf hängen zu lassen. Sie kann immer auf ihre Familie bauen – vor allem jetzt in der Weihnachtszeit.

Die Festtage wird Angelina mit ihren nächsten Verwandten verbringen: mit Mama, Papa, ihrer Schwester, ihrem Schwager und natürlich den süßen Zwillingen, die Anfang des Jahres zur Welt kamen. Für die putzigen Babys ist auch der größte Weihnachtswunsch der 24-Jährigen bestimmt, wie sie im Promiflash-Interview beim "Parallel Matratzenkonzert" in Berlin erzählt: "Auf meiner persönlichen Wunschliste zu Weihnachten steht [...], dass unsere Kinder alle glücklich sind und dass es hoffentlich noch schneit." Weiße Weihnachten würde wohl jeder begrüßen, die Ex-Bachelor-Teilnehmerin aber besonders: "Ich habe einen Zwillingsschlitten bestellt und den wollen wir natürlich noch ausprobieren. Wir wollen mit dem fahren, ich will die hinter mir herziehen und rennen und auf die Nase fallen und wieder aufstehen, damit die lachen."

Ja, die Zeit mit ihren Liebsten tut Angelina gut und steht für sie über allem: "Familie zählt und das ist das Wichtigste und das soll auch so bleiben."

Instagram / angelinahegerofficial Angelina Heger, Ex-"Der Bachelor"-Kandidatin

WENN Leonard Freier und Angelina Heger

Facebook / Angelina Heger Angelina Heger, TV-Star



