Was für eine niedliche Familie! Auf die süßen Weihnachtsvideos der schwedischen Royals warten die Fans zum Jahresende hin immer besonders gespannt. Von Jahr zu Jahr begeistern Prinzessin Victoria (39), Prinz Daniel (43) und Prinzessin Estelle (4) bei klassischen vorweihnachtlichen Aktionen. Dieses Jahr ist die Kronprinzessinnen-Familie aber selbstverständlich zu viert – der süße Mini-Prinz Oscar darf ja schließlich nicht fehlen – und zeigt sich mal von einer ganz anderen Seite. Mit Sack und Pack geht es für vier auf eine kleine Wandertour.

Dick eingemummelt spazieren Estelle und Oscar mit Mama und Papa in dem rund einminütigen Clip durch den Tyresta Nationalpark südlich von Stockholm. Victoria hat sich Klein-Oscar gemütlich vor den Bauch geschnallt, während Estelle mit Papas Hilfe über einen Baumstamm klettert oder einfach mal ein paar Zweige hinter sich herzieht. Am Ende nimmt das bezaubernde Vierer-Team am Lagerfeuer platz, vernascht Stockbrot und wünscht natürlich vor allem eines: Frohe Weihnachten!

Das Video ist ganz anders als die der letzten Jahre, in denen Estelle mit ihren Eltern den Baum schmückte, Plätzchen oder Knäckebrot backte. Palastsprecherin Margareta Thorgren erklärt gegenüber Svensk Damtidning den neuen Weihnachtsclip: "Die ganze Familie ist sehr naturorientiert. Mit dem Video wollen sie zeigen, was für eine fantastische Natur wir hier in Schweden haben. Natur ist etwas, das jeder benutzen kann." Na, diese Message sollte dank der Kronprinzessin und ihrer süßen Familie wohl bei allen angekommen sein.

Hier im Clip gibt es mehr Infos zum bescheidenen Lebensstil schwedischen Royals:

kungahuset.se Prinz Daniel, Prinzessin Estelle, Prinzessin Victoria und Prinz Oscar im Tyresta Nationalpark

Kungahuset.se Prinzessin Estelle von Schweden

Instagram / kungahuset Prinzessin Estelle mit Mutter Prinzessin Victoria von Schweden



