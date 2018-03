Bibi Heinicke (23) ist im Weihnachtsstress! Doch der gestaltet sich in diesem Jahr etwas anders, als bei allen anderen Geschenke-Shoppern. Denn die YouTuberin und ihr Freund Julian Claßen (23) haben keine Lust, die Feiertage im trüben Deutschland zu verbringen. Aber die Suche nach einem geeigneten Urlaubsziel hat das Pärchen an den Rand der Verzweiflung gebracht.

Bibi und Julian waren auch in diesem Jahr wieder viel unterwegs: Ob New York, Dubai oder Griechenland – das Paar gönnte sich einen Luxusurlaub nach dem anderen. Auch über die Weihnachtsfeiertage packte die beiden das Fernweh, nur konnten sie sich einfach nicht auf ein Ziel einigen. "Wir konnten uns nicht entscheiden zwischen Miami, Kuba, Chile und Australien", erklärte Bibi in ihrem aktuellen YouTube-Video.

Um mit der Reiseplanung dann doch voranzukommen, nutzte Bibi einen unbeobachteten Moment: "Der Julian ist eingeschlafen und ich habe einfach gerade komplett alleine gebucht", grinste sie in die Kamera. Nun verschlägt es die beiden über die Feiertage in die brasilianische Metropole Rio de Janeiro. Damit dürfte sicher auch Bibis Liebster Julian einverstanden sein.

Was Bibi für das neue Jahr plant, seht ihr im angefügten Clip.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Heinicke und Julian Claßen

Getty Images Julian Claßen und Bibi Heinicke beim Bambi 2016

Instagram / julienco_ Bibi Heinicke und Julian Claßen auf einem Selfie



