Da hat es jemanden aber ordentlich erwischt! Vin Diesel (49) ist gerade viel beschäftigt: Für die Promo seines Films "Triple X" tourt er durch Brasilien und gibt ein Interview nach dem anderen. Doch wer denkt, dem Schauspieler wird dabei langweilig, der irrt gewaltig. Denn das Gespräch mit einer YouTuberin bringt den Action-Star völlig aus dem Konzept: Er flirtet sogar hemmungslos vor laufenden Kameras.

Die brasilianische YouTuberin Carol Moreira hat schon zahlreiche Hollywood-Stars für ihren Social-Media-Kanal interviewt und hat daher kein Nervenflattern mehr vor den Gesprächen mit Filmgrößen. Doch Vin Diesel bringt die Bloggerin mit seinen Anmachsprüchen völlig aus dem Konzept. "Gott, du bist so schön. Gott, sie ist einfach so schön, Mann. Hab ich recht oder nicht? Schau sie dir an! Wie soll ich denn dieses Interview machen? Schau dir diese Frau an", schwärmt er inmitten des Interviews von der YouTube-Beauty.

Carol weiß gar nicht, wie sie mit so vielen Komplimenten umgehen soll, und bedankt sich immer wieder völlig beschämt. Doch auch bei ihren weiteren Fragen schwenkt Vin Diesel von dem eigentlichen Thema ab und lädt den Social-Media-Star frech zum Essen ein. "Lass uns hier verschwinden und irgendwo Mittag essen", schlägt er vor. Ob Carol daraufhin tatsächlich ein Date mit dem Schauspieler hatte, wollten die beiden bisher nicht verraten. Wie findet ihr Vin Diesels Flirt-Versuch? Stimmt in unserem Voting ab!

Instagram / carolmoreira3 Carol Moreira bei der Emmy-Verleihung

Frazer Harrison/Getty Images Vin Diesel, Schauspieler

Instagram / carolmoreira3 Carol Moreira, YouTuberin

Vin Diesel flirtet vor laufenden Kameras mit einer YouTuberin: Was sagt ihr dazu? 242 Stimmen 165 Superlustig, er fand sie eben attraktiv. 77 Total daneben, in dieser Situation war das einfach unangebracht.



