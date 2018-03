In diesem Jahr wird Heilig Abend für Daniela Katzenberger (30), Lucas Cordalis (49) und ihre kleine Sophia (1) etwas ganz besonderes. Die Familie lässt sich nämlich bei der Bescherung von Kameras begleiten – das Katzenberger-Weihnachtsfest gibt es morgen ab 20.15 Uhr live auf RTL II zu sehen. Wie unterschiedlich sie als Kinder Weihnachten mit ihren Familien gefeiert haben, plaudern Dani und Lucas im Promiflash-Interview aus.

Die Feiertage, vor allem aber der 24. Dezember, liefen in den Familien Katzenberger und Cordalis sehr verschieden ab. "Bei uns war's dann halt immer so, dass das Weihnachtsfest aus einer riesen Fresserei bestand, riesen Bescherung, viele Geschenke", so Daniela, "bei uns war immer das Wichtigste, dass jeder satt ist, dass es schmeckt und dass man daheim im Wohnzimmer feiert." Bei ihrem Mann stand nicht das Essen an erster Stelle: "Also bei uns in der Familie war das immer so: Wir waren erst in der Kirche, dann gab es die Glocke, dass das Christkind da ist, und dann haben wir immer stundenlang gesungen. Musik war für uns unglaublich wichtig."

Bei Lucas hat also Musik Priorität, bei Daniela das leckere Weihnachtsessen. Ob sie beides in diesem Jahr gut miteinander kombinieren können, wird sich morgen live im Fernsehen zeigen.

Daniela Katzenberger – Mit Lucas im Weihnachtsfieber, RTL II Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis in Finnland

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Werbegesicht

Mathis Wienand / Getty Images Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger mit Tochter Sophia bei einem Photocall in Köln



