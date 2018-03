Das sind aber trübe Aussichten! Privat scheint es bei Nadja Abd el Farrag (51) gerade wieder bergauf zu gehen, beruflich sieht es hingegen ziemlich düster aus! Nicht einmal ihre Teilnahme beim Promi-Spezial von "Raus aus den Schulden" konnte dem TV-Star helfen. Die Ex-Freundin von Dieter Bohlen (62) hatte einfach keine Lust, sich von Peter Zwegat (66) helfen zu lassen. It-Girl Kader Loth (43) sieht bei dieser Attitüde schwarz: Sie prognostiziert Naddel ein äußerst trauriges 2017.

Schon als Naddel das Model-Angebot der Erotikmesse Venus ablehnte, zeigte sich Kader Loth absolut verständnislos. Mit dieser Engstirnigkeit wird sich die Hochverschuldete laut Kader niemals aus ihrem finanziellen Sumpf befreien. "Ich glaube, wenn sie überall in solchen Lebenslagen so drauf ist, dann wundert es mich nicht, wenn sie nächstes Jahr unter der Brücke landet", befürchtet die 43-Jährige in einem Promiflash-Interview.

Kader würde sich in einer solchen Situation viel dankbarer zeigen: "Gerade wenn es einem so schlecht geht und ich auf jede Hilfe angewiesen bin, würde ich Menschen mal ein bisschen entgegen kommen und mich öffnen und menschlicher sein. Und nicht so arrogant und überheblich", bringt die High-Society-Lady ihr Unverständnis zum Ausdruck. Doch was meint ihr? Liegt Kader mit ihrer Einschätzung richtig? Stimmt in unserem Voting darüber ab!

Raus aus den Schulden - Promispezial, RTL Nadja Abd el Farrag und Peter Zwegat bei der RTL-Sendung "Raus aus den Schulden"

Patrick Hoffmann/WENN.com Kader Loth bei der Premiere des 13. Roncalli Weihnachtscircus'

pictureArtwork Nadja abd el Farrag bei einem Auftritt mit Zauberer Jochen Stelter

Steht sich Naddel selbst im Weg? 1255 Stimmen 976 Ja, sie ist einfach zu stur 279 Nein, sie ist einfach nur hilflos



