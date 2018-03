Einen Körper wie die Katze, wer wünscht sich das nicht? TV-Star Daniela Katzenberger (30) hat nach der Geburt ihrer kleinen Tochter Sophia (1) wirklich ordentlich abgespeckt und ist jetzt wieder rank und schlank. Wie sie ihre Hammerfigur hält? Promiflash hat sie verraten, dass sie immer nur ein paar Bissen von allem nimmt!

Kein Scherz. Für Daniela ist die Drei eine wahre Erfolgszahl. "Also mein Geheimtipp ist, nie mehr als drei Stücke zu essen. Nie mehr als drei Stücke Schokolade, also ich meine keine Tafeln Schokolade, nur drei Stückchen Schokolade. Oder zum Beispiel nur drei Bissen von einem Donut. Eben immer nur so drei Stückchen. Drei Bissen von einem Cheeseburger oder so…", erzählte sie Promiflash grinsend. Na, so richtig üppig klingt das aber nicht. Bei diesen kleinen Portiönchen dürfte wohl jeder abnehmen!

Wer keine Lust auf Hungern hat, ist bei der 30-Jährigen trotzdem gut aufgehoben. Denn Daniela hat noch einen weiteren Abnehmtipp: Low-Carb heißt das Zauberwort. Ob die Katze ein Baby im nächsten Jahr plant, und was das mit dem Essen zu tun hat, erfahrt ihr im Clip am Ende unseres Artikels.

Daniela Katzenberger

Daniela Katzenberger

Daniela Katzenberger



