Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und eine besondere Promi-Gruppe hat sich ziemlich viel Mühe gegeben, 2016 zu einem echten Highlight werden zu lassen. Dank einer zauberhaften Lovestory, süßen Babys und vielen tollen Schnappschüssen machen die Prinzen, Königinnen und Herzöge Europas unseren royalen Rückblick zu einem echten Augenschmaus.

Da wäre zum einen die Queen, die in diesem Jahr stolze 90 geworden ist. Und erstmals zeigte sich die sympathische Monarchin in Oma-Strickjacke statt in ihrer obligatorischen Mantel-Hut-Kombi. Annie Leibovitz inszeniert ein Bild mit Seltenheitswert: Umgeben von ihren Urenkeln wird Queen Elizabeth II. (90) zur echten Schmusekatze. So nah wie die kleine Charlotte kommt der Queen bis dahin keiner auf Fotos.

Die schwedische Königsfamilie schafft es in unsere Top 3 durch die Geburten zweier zuckersüßer Prinzen. Oscar erblickte am zweiten März das Licht der Welt und macht Victoria von Schweden (39) und Prinz Daniel (43) zu stolzen Zweifacheltern. Nur wenige Wochen später wurde sein Cousin geboren. Prinz Alexander ist das erste Kind von Prinzessin Sofia (32) und ihrem Carl Philip (37). Unvergessen: der Moment bei Alexanders Taufe, in dem die beiden Jungs aller Welt bewiesen, dass sie schon jetzt Freunde fürs Leben sind.

Für DIE Liebesgeschichte des Jahres sorgten Prinz Harry (32) und Meghan Markle (35). Die schöne Schauspielerin hat sich den wohl begehrtesten royalen Junggesellen geschnappt und beweist schon jetzt echte Prinzessinnen-Qualitäten. Ob es dank dieses süßen Pärchens vielleicht den schönsten royalen Moment 2017 zu verkünden geben wird? So eine Hochzeit oder zumindest eine Verlobung im britischen Königshaus wäre doch mal wieder was...

Annie Leibovitz Queen Elizabeth II. mit ihren Enkelkindern

CLAUDIO BRESCIANI/AFP/Getty Images Prinz Oscar und Prinz Alexander mit ihren Mamas Victoria und Sofia

James Whatling / D. Long / ZUMA Press / Splash News Prinz Harry und Meghan Markle



