Stress bei Daniela Katzenberger (30) und Lucas Cordalis (49) beim Thema Botox? Während die Katze schon den einen oder anderen Beauty-Eingriff vorgenommen hat, ist Lucas eher gegen derartige OPs, wie er im Promiflash-Interview ausgeplaudert hat.

Im Juni dieses Jahres stand für Dani und ihren Liebsten das wohl größte Highlight an: Ihre Hochzeit! Für dieses Event stattete die 30-Jährige dem Schönheits-Doc einen Besuch ab: "Ja, also Botox habe ich mir vor der Hochzeit in die Achseln machen lassen", erklärte die Kultblondine. "Ja, das hatte aber andere Gründe, das hat einfach damit zu tun, dass du nicht dein Hochzeitskleid vollschwitzt", führte Lucas weiter aus.

Dem Nervengift ist Daniela zumindest nicht abgeneigt, ganz im Gegensatz zu ihrem Ehemann: "Für mich eher nicht. Denn ich finde, ein Mann hat es sowieso viel einfacher. Er kann aussehen, wie er aussieht. Ich meine, Frauen stehen da unter einem Riesen-Druck, wir Männer zum Glück nicht so." Für den Musikliebhaber schreibt jede Falte eine Geschichte: "Und ich finde das Leben, das man gelebt hat, darf man auch sehen. Wie viel tausendmal man gelacht hat. Ist doch schön, wenn man das sieht", erzählte er. Daniela konnte dieser Aussage nicht ganz zustimmen, wie sie darauf reagierte erfahrt ihr im obigen Clip.

In einem anderen Thema sind sich die zwei dennoch einig: Für das Jahr 2017 ist ein weiteres Baby geplant! Erfahrt hier mehr dazu.

Daniela Katzenberger – Mit Lucas im Weihnachtsfieber, RTL II Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger

RTL II / Magdalena Possert Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger

Mathis Wienand / Freier Fotograf (Getty) Daniela Katzenberger mit Mann Lucas Cordalis und Tochter Sophia



