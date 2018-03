Ups, dieser Diss ging mächtig daneben! YouTuberin Bonnytrash testet in ihrem neuen Video einen von Bibi Heinickes (23) Duschschäumen. Doch das Beauty-Produkt wird von der Blondine zweckentfremdet: Statt sich den Körper einzuschäumen, versucht sie sich damit das Gesicht abzuschminken – mit fatalen Folgen.

Seit mehr als einem Jahr hat Netz-Queen Bibi ihre eigene Beauty-Marke "Bilou". Die zuckersüßen Duschschäume der 23-Jährigen riechen nicht nur nach Donut, Chocolate oder Popcorn, sondern sind auch mega beliebt – außer bei Bonnytrash. "Überall da, wo der Schaum war, ist es jetzt mega dunkelrot, ich habe einen Mega-Ausschlag und mein ganzes Gesicht brennt wie Scheiße. Alter Bibi, ohne Witz. Das darf nicht sein, man", zetert die Einhorn-Liebhaberin in ihrem YouTube-Video. Doch damit nicht genug: "Ich habe Mega-Angst um meine Haut! Ich werde wahrscheinliche nie wieder Bilou-Duschschaum benutzen."

Doch Mitleid bekommt Bonnytrash dafür nicht – im Gegenteil: Der Instagram-Star erntet ordentlich Kritik und Häme für ihre Aktion: "Selbst Schuld! Wer schmiert sich das auch ins Gesicht?" oder "Bibi hat keine Schuld an dem Ganzen. 'Bilou' ist als Schaum für den nassen Körper und nicht als Abschminkschaum gedacht", lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare unter ihrem Clip. Ganz falsch liegen die Hater mit ihrer Beurteilung nicht, oder? Was meint ihr? Stimmt am Ende des Artikels darüber ab.

Bibis buntes Jahr 2016 könnt ihr euch hier anschauen:

Instagram/ bibisbeautypalace Bibi Heinicke mit ihren Bilou-Produkten

Instagram/ bonnytrash Bonnytrash, Social-Media-Star

Instagram/ bibisbeautypalace Bibi Heinicke mit ihrer eigenen Duschschaum-Marke "Bilou"

Ist Bonnytrash an ihrem Hautausschlag selbst schuld? 1233 Stimmen 863 Ja, absolut. Es gibt nicht umsonst die Differenzierung zwischen Kosmetikprodukten! 370 Nein, sie kann nichts dafür! Die Hautrötungen dürften auch mit einem Duschschaum nicht passieren.



