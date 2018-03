Da schlummern ja ungeahnte Talente! Rocco Stark (30) hat seinen Followern im sozialen Netzwerk ja schon das eine oder andere Mal bewiesen, dass er ein echter Hobby-Musiker ist. So ließ er seine Fans bereits des Öfteren an seinen Jam-Sessions mit Marc Aurel Zeeb teilhaben. Doch nicht nur seine Stimme scheint der TV-Star voll unter Kontrolle zu haben: Auch seine Tanz-Moves sprühen nur so vor Leidenschaft.

Um seine Tochter Amelia (3) zum Lachen zu bringen, gibt Rocco Stark stets Vollgas. Da darf auch eine ausgelassene Tanzeinlage nicht fehlen. Zum Titelsong des Disney-Hits "Die Eiskönigin" fegt der Schauspieler über den heimischen Dielenboden. Von dieser guten Laune lässt sich auch Buddy Marc Aurel anstecken, sodass das eingespielte Team zum wiederholten Male beweist, dass es ein hervorragendes Duo à la Modern Talking abgeben würde.

Bei diesen Aufnahmen liegt der Verdacht nahe, dass die Produzenten von Let's Dance in naher Zukunft bei Rocco anklopfen könnten. Denn an Einsatz fehlt es dem 30-Jährigen nun wirklich nicht. Und die Stimmen der weiblichen Anrufer würden ihm bei diesem Hüftschwung doch sicher nur so zufliegen. Was sagt ihr? Würdet ihr Rocco gern bei "Let's Dance" sehen? Stimmt in unserem Voting ab!

Patrick Hoffmann/WENN.com Rocco Stark bei der Filmpremiere von "Phantastische Tierwesen" in Berlin 2016

Instagram / roccostark Rocco Stark mit Tochter Amelia

Instagram / roccostark Rocco Stark, Schauspieler

Würdet ihr Rocco Stark gerne bei "Let's Dance" sehen? 119 Stimmen 79 Ja, er würde da gut reinpassen 40 Nein, der nervt nur



