GZSZ-Beauty Janina Uhse (27) ist frisch verliebt und machte ihren neuen Beziehungsstatus jetzt auch offiziell. Mehr wollte sie dazu zwar nicht verraten, doch offenbar ist sie bereits seit drei Monaten mit ihrem Liebsten – laut Bild Tim G. aus München – liiert. Die beiden führen dem Bericht zufolge eine Fernbeziehung zwischen Berlin und der bayerischen Hauptstadt. Ob da wohl Eifersucht ein großes Thema ist?

Schon bevor Janina ihre neue Liebe öffentlich machte, erzählte sie im Oktober im Promiflash-Interview bei der "Tribute to Bambi"-Gala: "Ich bin null eifersüchtig, weil ich mir immer denke, es ist vielleicht auch eine gewisse Art von Selbstschutz." Wie genau das zu verstehen ist, erklärte die Soap-Schönheit natürlich auch: "Ich denke, wenn es passieren soll, dann soll es eh passieren. Man kann niemanden davon abhalten, fremd zu gehen. Es passiert sowieso und ich glaube, je mehr Druck man da macht und je mehr man dem Partner signalisiert: Hör auf, mach das nicht – dann bricht der Partner irgendwann aus und macht es sowieso. Von daher: Jeder soll irgendwie das machen, womit er sich wohlfühlt."

Eine ziemlich lässige Einstellung, die Janina da zum Thema Eifersucht an den Tag legt, aber es scheint ja ganz so, als würde sie sich auf genau diese Art und Weise pudelwohl in ihrer Beziehung zu fühlen.

Hier erfahrt ihr, welchen Star aus "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" die Brünette gerne wieder zurück am Set hätte:

Instagram / janinauhse Janina Uhse auf Gili Air

Instagram / janinauhse Janina Uhse auf Bali

AEDT/WENN.com Janina Uhse beim Place To B Influencer Award in Berlin



