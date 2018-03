Promi-Support für Pietro Lombardi (24)! Der DSDS-Gewinner von 2011 veröffentlicht am 6. Januar seine neue Single "Mein Herz". Den gesamten Erlös des Songs spendet der gebürtige Karlsruher an Familien von herz- und krebskranken Kindern. Eine wirklich lobenswerte Geste des 24-Jährigen. Bei seinem neuen Projekt erhält Pietro prominente Unterstützung: Giovanni Zarrella (38), Eko Fresh (33) sowie TV-Star Sükrü Pehlivan (44) sind Riesenfans des neuen Lombardi-Tracks.

Kein Wunder, der emotionale Text des Charity-Songs stammt nämlich aus der Feder von Rapper Eko Fresh. Dass das Lied für ihn eine Herzenssache war, macht er via Facebook deutlich: "Sükrü hat mich angerufen und gesagt, dass Pietro einen Song für seinen Sohn machen will. Es fiel mir nicht schwer als Songwriter zu helfen, da ich ja selber gerade einen kleinen Zwerg Zuhause habe. Das Ergebnis kann sich echt hören lassen, denn er ist in Richtung erwachsener, deutscher RnB gegangen."

Doch nicht nur der Deutsch-Türke ist Fan, auch Sänger Giovanni Zarrella unterstützt seinen guten Kumpel. Auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht der Ehemann von Jana Ina Zarrella (40) einen kurzen Clip, auf dem er gemeinsam mit Eko und Pietro im Tonstudio zu sehen ist. Dazu schreibt er: "Megasong! Good Job Pietro! Mitten ins Herz – da wo es hin muss!" Dass Pietro besonders viel Gefühl in den Song gelegt hat, ist kein Wunder. Schließlich widmet er die berührenden Zeilen seinem Söhnchen Alessio (1).

Ob auch Pietros Noch-Ehefrau Sarah (24) ein musikalisches Comeback plant? Das erfahrt ihr im angehängten Video.

Patrick Hoffmann/WENN.com Pietro Lombardi beim "Kinderhospiz Charity Summer"-Event in Groß-Gerau

Christoph Hardt / Future Image / Actionpress Eko Fresh beim Abschlusskonzert von Birlikte-Zusammenstehen Festival in Köln 2015

Patrick Hoffmann/WENN.com Giovanni Zarrella und Pietro Lombardi bei Holiday On Ice in Berlin

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi mit Söhnchen Alessio auf dem Arm



