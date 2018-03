Pünktlich zum Start der neuen DSDS-Staffel lässt eine ehemalige Gewinnerin die Hochzeitsbombe platzen. Aneta Sablik (27), die Siegerin der 11. Staffel aus dem Jahr 2014, hat ihrem Verlobten das Ja-Wort gegeben. Doch die Hochzeit findet nicht in der Öffentlichkeit statt. Nicht einmal die Medien wissen Bescheid. So heimlich bekommt Aneta ihren Ehering angesteckt!

DSDS-Star Aneta Sablik zog sich für die Trauung in ihre Heimat Polen zurück. Das verriet ihr Berater der OK!. Abseits der deutschen Medien heiratete sie dort ihren Verlobten Kevin Zuber. Die beiden überstürzten jedoch nichts. Schließlich sind sie bereits seit 2014 verlobt. Kevin machte ihr damals hinter den Kulissen von DSDS einen Antrag. Am 31. Dezember war es dann soweit. Kurz vor dem Jahreswechsel wurden die zwei offiziell zu Mann und Frau.

Bilder gibt es von der Hochzeit bis jetzt noch nicht. Aber Aneta hat einige Wochen zuvor bereits ihr Traumkleid auf Facebook gezeigt. 2017 steht damit für das glückliche Paar voll im Zeichen der Ehe.

RTL / Stefan Gregorowius Aneta Sablik bei "Dance Dance Dance"

Facebook/AnetaSablik1 DSDS Aneta Sablik mit Verlobungsring

Facebook/ Aneta Sablik Aneta Sablik, DSDS-Gewinnerin 2014



