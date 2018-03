Endlich hat sie ihr herzliches Lachen zurück! Selena Gomez (24) schaut auf ein schweres Jahr zurück, in dem sie stärker denn je gegen ihre Lupus-Erkrankung gekämpft hat. Im August brach sie ihre Tour ab, gab sich in klinische Behandlung und kehrte Mitte November bei den American Music Awards in die Öffentlichkeit zurück. Jetzt – knapp zwei Monate später – kann sie auch wieder richtig lachen.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht Selena vor Kurzem zahlreiche Videos, in denen sie total ausgelassen wirkt. Die Clips stammen von der Reunion mit ihren Ex-Kollegen von "Die Zauberer vom Waverly Place". Selena und ihre Freunde bekommen immer wieder Lachflashs, scherzen über alte Zeiten. So happy wie Sel in den aktuellen Social-Media-Clips ist, haben sie ihre Fans schon ewig nicht mehr gesehen.

Für ihre Anhänger sind die neuesten Aufnahmen ihres Idols mit Sicherheit ein Hoffnungsschimmer. Für 2017 hat Selena sogar die Fortsetzung ihrer abgebrochenen Tour geplant. Es scheint endlich wieder bergauf zu gehen!

Selena Gomez beim Posieren für ein Selfie

Selena Gomez in Tennessee



