Geht Pietro Lombardi (24) jetzt unter die Rapper und macht damit seinem Kritiker Farid Bang (30) Konkurrenz? Eigentlich kennt man den einstigen DSDS-Gewinner eher als Schmusesänger – mit seiner sanften Stimme bringt er Balladen gut rüber. Doch in letzter Zeit hängt der Ex von Sarah (24) häufig mit harten Jungs wie Eko Fresh (33) oder KC Rebell (28) ab. Sie bauen ihn auf. Doch auch eine musikalische Zusammenarbeit schließt Pietro nicht aus.

"Das sind einfach liebe Jungs und die haben mich auch unterstützt in dieser Zeit, und deswegen bin ich dankbar", erzählt der 24-Jährige beim "Schauinsland Reisen Cup 2017" in Gummersbach gegenüber Promiflash. Angesprochen auf ein mögliches Feature mit KC Rebell oder Eko sagt der junge Vater: "Noch haben wir nichts geplant, erst mal habe ich meinen Solo-Song. Aber ich kann mir das schon vorstellen, irgendwann… Es wäre auf jeden Fall ein Traum, mit irgendeinem coolen Rapper ein Feature zu machen." Na, vielleicht geht der ja schon bald in Erfüllung.

Und eines ist klar: Farid Bang müsste sich auf jeden Fall warm anziehen. Mit seinen Sprüchen gegen Pietros Sohnemann Alessio (1) und seine Familie hat er sich bei dem Ex-Castingshow-Kandidaten bestimmt nicht sonderlich beliebt gemacht.

Gerade hat Pietro aber erst einmal seine neue Solo-Single veröffentlicht. Mehr zu diesem Projekt erfahrt ihr hier im Clip:

Facebook / Pietro Lombardi Pietro Lombardi und KC Rebell 2016

Facebook / Giovanni Zarrella Sükrü Pehlivan, Pietro Lombardi, Eko Fresh und Giovanni Zarrella im Tonstudio

Facebook/ Farid Bang Farid Bang

