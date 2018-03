Mit Nacktheit und Zurschaustellung ihrer zwei besten Argumente haben Micaela Schäfer (33) und Sarah Joelle Jahnel (27) bekanntermaßen kein Problem. Nackt-Model und Adam sucht Eva-Teilnehmerin – da gehört Freizügigkeit ja zum Job! Schlüpfrig zeigen sich Mica und Busenfreundin Sarah Joelle jetzt auch wieder – beim heißen Po-Training.

Will Micaela ihre BFF fit für den Einzug ins Dschungelcamp machen? Auf Instagram postet das Erotik-Sternchen jetzt einen sexy Clip, der den Fokus eindeutig auf die knackigen Hinterteile der hübschen Ladys lenkt. Für ihr Workout haben sich Micaela und Sarah Joelle ein ganz besonders scharfes Outfit ausgesucht: Sie sporteln einfach in Spitzendessous. Vielleicht nicht ganz praktisch, der Männerwelt dürfte es aber gut gefallen.

In den vergangenen Tagen hat Mica, die selbst 2012 bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" teilnahm, schon viele wertvolle Tipps an Freundin Sarah Joelle gegeben. So soll Sarah zum Beispiel die harte Power-Lady geben. Mit so gestählten Muskeln gelingt ihr das bestimmt – und Dr. Bob (66) stört's bestimmt kein bisschen.

WENN.com Sarah Joelle Jahnel und Micaela Schäfer beim Sexy Soccer 2016

Instagram / micaela.schäfer.official Micaela Schäfer und Sarah Joelle Jahnel in Australien

Facebook / Sarah Joelle Jahnel Micaela Schäfer und Sarah Joelle Jahnel in Australien



