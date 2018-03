Achtung, Halle Berry (50) – jetzt kommt Daisy Lowe (27). Mit aktuellen Aufnahmen macht die Tochter von Gavin Rossdale (51) der Schauspielerin in ihrer bekanntesten Rolle als Bond-Girl definitiv Konkurrenz. Wer kennt die Szene aus "James Bond 007 – Stirb an einem anderen Tag" nicht, in der Halle supersexy den Fluten entsteigt. Daisy Lowe kann das mindestens genauso gut – und ganz nebenbei lüftet sie auch noch ihr Tattoo-Geheimnis.

In einem ziemlich transparenten Badeanzug, der nur wenig Raum für Fantasie lässt, wurde das blasse Model am Strand von Miami gesichtet. Accessoires wie Sonnenbrille und stylische Ketten durften für den perfekten Auftritt nicht fehlen. Daisy war sich der Anwesenheit der Paparazzi natürlich bewusst und spielte gekonnt mit ihnen.

Unübersehbar: An ihrer linken Leiste befindet sich ein heißes Tattoo. Angeblich handelt es sich dabei um zwei durch ein Band verbundene Herzen. Doch wem sind die gewidmet? Immer wieder wird die 27-Jährige mit verschiedenen Männern gesichtet – Beziehungsstatus ungewiss. Fest steht hingegen: Daisy ist ultra sexy!

Wer auch mit einem neuen Tattoo für Furore sorgte, seht ihr im Video.

ActionPress Halle Berry in "Stirb an einem anderen Tag"

Splash News Daisy Lowe am Strand von Miami



