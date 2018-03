Reich, begehrenswert, bildschön – diese Eigenschaften machen zweifellos ein erfolgreiches Model aus. Doch wie erobert man eigentlich das Herz eines Topmodels? Die GNTM-Gewinnerin Vanessa Fuchs (20) ist ein angesagtes Mannequin. 2015 wurde die Beauty von Heidi Klum (43) bei ihrer erfolgreichen Castingshow zum schönsten Mädchen Deutschlands auserkoren. Vanessa hat jetzt verraten, wie man bei ihr landen kann!

"Also für mich kommt es bei Männern auf jeden Fall auch aufs Innere an. Aber ich glaub’, keine Frau kann irgendwie sagen, dass das Aussehen jetzt total egal ist", verrät Vanessa gegenüber Promiflash. Aha! Da kommen wir der Sache schon näher. Doch wie sollte der Traummann denn nun aussehen? "Ich muss persönlich sagen, ich hab’ auch gar keinen speziellen Typ. Also für mich muss das Gesamtpaket stimmen", verrät Vanessa und wird dann doch ein bisschen konkreter: Er muss nett sein. Lustig ist ganz wichtig, denn ich kann keine Spaßbremse gebrauchen. Und ja, vielleicht sieht er dabei auch noch ganz süß aus"

Nett, lustig, süß – das sind doch recht bescheidene Wünsche, da dürfte der Märchenprinz doch nicht mehr lange auf sich warten lassen! Im Oktober 2015 zeigte sich die 20-Jährige zuletzt mit ihrem damaligen Freund Jonas in Öffentlichkeit. Seit Anfang 2016 soll die Beauty aber Single sein.

Wer hingegen schon länger glücklich liiert ist, erfahrt ihr im folgenden Clip.

Getty Images Katharina Wandrowsky, Anuthida Ploypetch, Heidi Klum, Ajsa Selimovic und Vanessa Fuchs

WENN Vanessa Fuchs, Model

WENN Vanessa Fuchs bei der Bambi-Verleihung 2015



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de