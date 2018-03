Im Jahr 2014 verzauberte Nachwuchssängerin Elif Batman (21) mit ihrer Teilnahme bei DSDS nicht nur viele Zuschauer, sie verdrehte auch ihrem Casting-Kollegen Christopher Schnell (28) mal eben den Kopf. Aus dem unschuldigen Flirt ist zwar nichts geworden, ihrer Musik ist Elif dafür treu geblieben. In einem neuen Instagram-Clip haut sie ihre Fans mit ihrer Interpretation von Shakira (39) und Malumas "Chantaje" um und soll deshalb zurück ins Fernsehen!

"Wow! So perfekt. Weiter so", "Ich habe es genossen, deine Stimme ist wie ein Zauber", "So schön", loben Elif Batmans Fans und Follower ihren Star auf Instagram. Die Sängerin, die ihm Jahr 2014 an der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" teilnahm und nach der dritten Live-Challenge-Show ausschied, veröffentlicht regelmäßig Videoclips in den sozialen Medien. Ihr neuester Streich heißt "Chantaje" und wird im Original von Shakira und ihrem kolumbianischen Kollegen Maluma gesungen. Ihr Ausflug ins Spanischsprachige kann sich hören lassen. Das belohnen Elifs Anhänger sogar mit einer Forderung: Sie soll zurück zu DSDS!

Wer weiß, vielleicht tritt Elif im nächsten Jahr ja tatsächlich noch einmal vor Dieter Bohlen (62) und seine Kollegen – einen beliebten Song zum Vortragen hätte sie ja schon parat.

RTL / Stefan Gregorowius Elif Batman

Getty Images Shakira

Instagram/ Instachrisssss Christopher Schnell, Elif Batman



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de