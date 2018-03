Endlich ist sie zurück! Sarah Lombardi (24) feiert nach über drei Monaten ihr Red-Carpet-Comeback. Seit der Trennung von Noch-Ehemann Pietro (24) hat man die Sängerin bei keinem öffentlichen Event mehr getroffen – bis jetzt. Am Dienstagabend absolvierte die 24-Jährige ihren ersten Solo-Auftritt und verriet Promiflash, warum sie ausgerechnet jetzt den Schritt zurück ins Rampenlicht wagt.

Im Blitzlichtgewitter der Fotografen posierte Sarah geduldig auf der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin. Von außen wirkte die Mutter von Alessio (1) glücklich und selbstsicher, doch wie sieht es in ihrem Inneren aus? "Also mir geht es echt gut und obwohl ich aufgeregt bin, fühle ich mich – ehrlich gesagt – wohl. Es ist ganz komisch. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das passiert", gab sie ehrlich gegenüber Promiflash zu. Auch ohne Pietro auf dem roten Teppich zu stehen, sei kein Problem.

Doch, warum kehrt sie ausgerechnet jetzt zurück? "Ich hatte schon ein mulmiges Gefühl. Auf der anderen Seite habe ich auch gesagt, dass ich auch wieder raus will und mich nicht verstecken möchte und habe gedacht, dass ich jetzt, wo das neue Jahr angefangen hat, auch wieder starten sollte." Was meint ihr? Ist der ehemaligen DSDS-Kandidatin ihr Red-Carpet-Comeback geglückt? Stimmt am Ende des Artikels darüber ab.

Patrick Hoffmann/WENN.com Pietro und Sarah Lombardi beim Kinderhospiz Charity Summer Event in Groß-Gerau

Matthias Nareyek/Getty Images for Riani Sarah Lombardi auf der Fashion Week in Berlin

AEDT/WENN.com Sarah Lombardi auf der Riani Fashion Show in Berlin

Ist Sarah Lombardis Red-Carpet-Comeback geglückt? 607 Stimmen 250 Ja, sie hat sich echt gut geschlagen! 357 Nein, das ändert nichts an der Situation: Sie hat Pietro betrogen. Den Ruf kann sie nicht wiederherstellen!



