DSDS als Karrieresprungbrett? Das ist nicht nur für die Kandidaten, sondern auch für die Jury der Castingshow eine Option. Besonders Neu-Jurorin Shirin David (21) wird das für sich nutzen, weiß Model Anna Maria Damm (20). Sie glaubt, dass Shirin schon bald einen neuen Karriereweg einschlagen wird, wie sie Promiflash erzählt.

"Ich denke, dass man in der Musikbranche oder im Bereich Musik generell noch viel von ihr sehen wird, ich glaube, da hat sie schon was geplant", plaudert Anna Maria im Interview mit Promiflash aus. Dafür ist Shirin in der berühmten Jury um Dieter Bohlen (62) ja in bester Gesellschaft. Und wer weiß, vielleicht springt sogar Dieter selbst als Produzent ein? Schließlich hat der 62-Jährige bekanntlich ein Händchen fürs Musikbusiness.

Und auch der Social-Media-Star selbst weiß, wie er sich am besten vermarktet: "Es ist wichtig, dass ich so bleibe, wie ich bin. Ich glaube, da ich schon eine Community habe, die mich so mag, wie ich bin, ist es wichtig, genau diese Person zu bleiben." Mit diesem Motto wird sicher auch die Musikkarriere der 21-Jährigen ein voller Erfolg.

Mehr Neuigkeiten zu Shirin erfahrt ihr im Clip.

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm, Ex-GNTM-Kandidatin

RTL / Stefan Gregorowius H.P. Baxxter, Shirin David, Michelle und Dieter Bohlen am DSDS-Jurypult

RTL / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen bei DSDS



